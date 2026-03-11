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UDIV: Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

61.87 USD 0.14 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UDIV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点61.83和高点62.00进行交易。

关注Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UDIV新闻

常见问题解答

UDIV股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF股票今天的定价为61.87。它在61.83 - 62.00范围内交易，昨天的收盘价为62.01，交易量达到15。UDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF目前的价值为61.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.86%和USD。实时查看图表以跟踪UDIV走势。

如何购买UDIV股票？

您可以以61.87的当前价格购买Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF股票。订单通常设置在61.87或62.17附近，而15和-0.15%显示市场活动。立即关注UDIV的实时图表更新。

如何投资UDIV股票？

投资Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF需要考虑年度范围49.80 - 66.50和当前价格61.87。许多人在以61.87或62.17下订单之前，会比较2.67%和。实时查看UDIV价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF的最高价格是66.50。在49.80 - 66.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF的绩效。

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF（UDIV）的最低价格为49.80。将其与当前的61.87和49.80 - 66.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UDIV股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、62.01和23.86%中可见。

日范围
61.83 62.00
年范围
49.80 66.50
前一天收盘价
62.01
开盘价
61.96
卖价
61.87
买价
62.17
最低价
61.83
最高价
62.00
交易量
15
日变化
-0.23%
月变化
2.67%
6个月变化
14.62%
年变化
23.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%