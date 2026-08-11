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UDEC: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December
Курс UDEC за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.49, а максимальная — 42.52.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UDEC сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) сегодня оценивается на уровне 42.50. Инструмент торгуется в пределах 42.49 - 42.52, вчерашнее закрытие составило 42.49, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 42.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.88% и USD. Отслеживайте движения UDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции UDEC?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) по текущей цене 42.50. Ордера обычно размещаются около 42.50 или 42.80, тогда как 4 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UDEC?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 37.15 - 42.52 и текущей цены 42.50. Многие сравнивают 0.83% и 6.68% перед размещением ордеров на 42.50 или 42.80. Изучайте ежедневные изменения цены UDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) за последний год составила 42.52. Акции заметно колебались в пределах 37.15 - 42.52, сравнение с 42.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) за год составила 37.15. Сравнение с текущими 42.50 и 37.15 - 42.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UDEC?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.49 и 13.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.49
- Open
- 42.52
- Bid
- 42.50
- Ask
- 42.80
- Low
- 42.49
- High
- 42.52
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- 6.68%
- Годовое изменение
- 13.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%