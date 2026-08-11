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UDEC: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

42.50 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UDEC за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.49, а максимальная — 42.52.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UDEC сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) сегодня оценивается на уровне 42.50. Инструмент торгуется в пределах 42.49 - 42.52, вчерашнее закрытие составило 42.49, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 42.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.88% и USD. Отслеживайте движения UDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции UDEC?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) по текущей цене 42.50. Ордера обычно размещаются около 42.50 или 42.80, тогда как 4 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UDEC?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 37.15 - 42.52 и текущей цены 42.50. Многие сравнивают 0.83% и 6.68% перед размещением ордеров на 42.50 или 42.80. Изучайте ежедневные изменения цены UDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) за последний год составила 42.52. Акции заметно колебались в пределах 37.15 - 42.52, сравнение с 42.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) за год составила 37.15. Сравнение с текущими 42.50 и 37.15 - 42.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UDEC?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.49 и 13.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.49 42.52
Годовой диапазон
37.15 42.52
Предыдущее закрытие
42.49
Open
42.52
Bid
42.50
Ask
42.80
Low
42.49
High
42.52
Объем
4
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.83%
6-месячное изменение
6.68%
Годовое изменение
13.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%