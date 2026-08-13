报价部分
货币 / UDEC
回到股票

UDEC: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December

42.46 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UDEC汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.46和高点42.50进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UDEC股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December股票今天的定价为42.46。它在42.46 - 42.50范围内交易，昨天的收盘价为42.50，交易量达到7。UDEC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December目前的价值为42.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.77%和USD。实时查看图表以跟踪UDEC走势。

如何购买UDEC股票？

您可以以42.46的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December股票。订单通常设置在42.46或42.76附近，而7和-0.09%显示市场活动。立即关注UDEC的实时图表更新。

如何投资UDEC股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December需要考虑年度范围37.15 - 42.52和当前价格42.46。许多人在以42.46或42.76下订单之前，会比较0.74%和。实时查看UDEC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December的最高价格是42.52。在37.15 - 42.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December（UDEC）的最低价格为37.15。将其与当前的42.46和37.15 - 42.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UDEC股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.50和13.77%中可见。

日范围
42.46 42.50
年范围
37.15 42.52
前一天收盘价
42.50
开盘价
42.50
卖价
42.46
买价
42.76
最低价
42.46
最高价
42.50
交易量
7
日变化
-0.09%
月变化
0.74%
6个月变化
6.58%
年变化
13.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%