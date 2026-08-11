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UCYB: ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF

94.24 USD 5.57 (6.28%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UCYB за сегодня изменился на 6.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.73, а максимальная — 95.21.

Следите за динамикой ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UCYB сегодня?

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) сегодня оценивается на уровне 94.24. Инструмент торгуется в пределах 84.73 - 95.21, вчерашнее закрытие составило 88.67, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCYB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF в настоящее время оценивается в 94.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 68.17% и USD. Отслеживайте движения UCYB на графике в реальном времени.

Как купить акции UCYB?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) по текущей цене 94.24. Ордера обычно размещаются около 94.24 или 94.54, тогда как 75 и 6.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCYB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UCYB?

Инвестирование в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF предполагает учет годового диапазона 36.03 - 95.21 и текущей цены 94.24. Многие сравнивают 15.36% и 136.90% перед размещением ордеров на 94.24 или 94.54. Изучайте ежедневные изменения цены UCYB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) за последний год составила 95.21. Акции заметно колебались в пределах 36.03 - 95.21, сравнение с 88.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) за год составила 36.03. Сравнение с текущими 94.24 и 36.03 - 95.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCYB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UCYB?

В прошлом ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.67 и 68.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.73 95.21
Годовой диапазон
36.03 95.21
Предыдущее закрытие
88.67
Open
88.53
Bid
94.24
Ask
94.54
Low
84.73
High
95.21
Объем
75
Дневное изменение
6.28%
Месячное изменение
15.36%
6-месячное изменение
136.90%
Годовое изменение
68.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%