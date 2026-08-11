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UCYB: ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF
Курс UCYB за сегодня изменился на 6.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.73, а максимальная — 95.21.
Следите за динамикой ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UCYB сегодня?
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) сегодня оценивается на уровне 94.24. Инструмент торгуется в пределах 84.73 - 95.21, вчерашнее закрытие составило 88.67, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCYB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF в настоящее время оценивается в 94.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 68.17% и USD. Отслеживайте движения UCYB на графике в реальном времени.
Как купить акции UCYB?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) по текущей цене 94.24. Ордера обычно размещаются около 94.24 или 94.54, тогда как 75 и 6.45% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCYB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UCYB?
Инвестирование в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF предполагает учет годового диапазона 36.03 - 95.21 и текущей цены 94.24. Многие сравнивают 15.36% и 136.90% перед размещением ордеров на 94.24 или 94.54. Изучайте ежедневные изменения цены UCYB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) за последний год составила 95.21. Акции заметно колебались в пределах 36.03 - 95.21, сравнение с 88.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF (UCYB) за год составила 36.03. Сравнение с текущими 94.24 и 36.03 - 95.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCYB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UCYB?
В прошлом ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.67 и 68.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.67
- Open
- 88.53
- Bid
- 94.24
- Ask
- 94.54
- Low
- 84.73
- High
- 95.21
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 6.28%
- Месячное изменение
- 15.36%
- 6-месячное изменение
- 136.90%
- Годовое изменение
- 68.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%