UCYB: ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF
今日UCYB汇率已更改-1.37%。当日，交易品种以低点91.12和高点94.06进行交易。
关注ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
UCYB股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票今天的定价为92.95。它在91.12 - 94.06范围内交易，昨天的收盘价为94.24，交易量达到40。UCYB的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票是否支付股息？
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF目前的价值为92.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.86%和USD。实时查看图表以跟踪UCYB走势。
如何购买UCYB股票？
您可以以92.95的当前价格购买ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票。订单通常设置在92.95或93.25附近，而40和-1.18%显示市场活动。立即关注UCYB的实时图表更新。
如何投资UCYB股票？
投资ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF需要考虑年度范围36.03 - 95.21和当前价格92.95。许多人在以92.95或93.25下订单之前，会比较13.78%和。实时查看UCYB价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF的最高价格是95.21。在36.03 - 95.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF的绩效。
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF（UCYB）的最低价格为36.03。将其与当前的92.95和36.03 - 95.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UCYB股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.24和65.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 94.24
- 开盘价
- 94.06
- 卖价
- 92.95
- 买价
- 93.25
- 最低价
- 91.12
- 最高价
- 94.06
- 交易量
- 40
- 日变化
- -1.37%
- 月变化
- 13.78%
- 6个月变化
- 133.66%
- 年变化
- 65.86%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%