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UCYB: ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF

92.95 USD 1.29 (1.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UCYB汇率已更改-1.37%。当日，交易品种以低点91.12和高点94.06进行交易。

关注ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UCYB股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票今天的定价为92.95。它在91.12 - 94.06范围内交易，昨天的收盘价为94.24，交易量达到40。UCYB的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票是否支付股息？

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF目前的价值为92.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注65.86%和USD。实时查看图表以跟踪UCYB走势。

如何购买UCYB股票？

您可以以92.95的当前价格购买ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票。订单通常设置在92.95或93.25附近，而40和-1.18%显示市场活动。立即关注UCYB的实时图表更新。

如何投资UCYB股票？

投资ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF需要考虑年度范围36.03 - 95.21和当前价格92.95。许多人在以92.95或93.25下订单之前，会比较13.78%和。实时查看UCYB价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF的最高价格是95.21。在36.03 - 95.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF的绩效。

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF（UCYB）的最低价格为36.03。将其与当前的92.95和36.03 - 95.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UCYB股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.24和65.86%中可见。

日范围
91.12 94.06
年范围
36.03 95.21
前一天收盘价
94.24
开盘价
94.06
卖价
92.95
买价
93.25
最低价
91.12
最高价
94.06
交易量
40
日变化
-1.37%
月变化
13.78%
6个月变化
133.66%
年变化
65.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%