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UCON: First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
Курс UCON за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.65, а максимальная — 24.68.
Следите за динамикой First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UCON сегодня?
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) сегодня оценивается на уровне 24.66. Инструмент торгуется в пределах 24.65 - 24.68, вчерашнее закрытие составило 24.62, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF?
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.51% и USD. Отслеживайте движения UCON на графике в реальном времени.
Как купить акции UCON?
Вы можете купить акции First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) по текущей цене 24.66. Ордера обычно размещаются около 24.66 или 24.96, тогда как 20 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UCON?
Инвестирование в First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF предполагает учет годового диапазона 23.72 - 25.48 и текущей цены 24.66. Многие сравнивают 0.41% и -2.16% перед размещением ордеров на 24.66 или 24.96. Изучайте ежедневные изменения цены UCON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF?
Самая высокая цена First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 23.72 - 25.48, сравнение с 24.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF?
Самая низкая цена First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) за год составила 23.72. Сравнение с текущими 24.66 и 23.72 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UCON?
В прошлом First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.62 и -2.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.62
- Open
- 24.66
- Bid
- 24.66
- Ask
- 24.96
- Low
- 24.65
- High
- 24.68
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -2.16%
- Годовое изменение
- -2.51%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%