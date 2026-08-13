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UCON: First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

24.65 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UCON汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.64和高点24.68进行交易。

关注First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UCON股票今天的价格是多少？

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票今天的定价为24.65。它在24.64 - 24.68范围内交易，昨天的收盘价为24.62，交易量达到429。UCON的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票是否支付股息？

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF目前的价值为24.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.55%和USD。实时查看图表以跟踪UCON走势。

如何购买UCON股票？

您可以以24.65的当前价格购买First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.65或24.95附近，而429和-0.04%显示市场活动。立即关注UCON的实时图表更新。

如何投资UCON股票？

投资First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF需要考虑年度范围23.72 - 25.48和当前价格24.65。许多人在以24.65或24.95下订单之前，会比较0.37%和。实时查看UCON价格图表，了解每日变化。

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF的最高价格是25.48。在23.72 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF的绩效。

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF（UCON）的最低价格为23.72。将其与当前的24.65和23.72 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UCON股票是什么时候拆分的？

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.62和-2.55%中可见。

日范围
24.64 24.68
年范围
23.72 25.48
前一天收盘价
24.62
开盘价
24.66
卖价
24.65
买价
24.95
最低价
24.64
最高价
24.68
交易量
429
日变化
0.12%
月变化
0.37%
6个月变化
-2.20%
年变化
-2.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%