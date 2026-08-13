UCON: First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
今日UCON汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.64和高点24.68进行交易。
关注First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
UCON股票今天的价格是多少？
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票今天的定价为24.65。它在24.64 - 24.68范围内交易，昨天的收盘价为24.62，交易量达到429。UCON的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票是否支付股息？
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF目前的价值为24.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.55%和USD。实时查看图表以跟踪UCON走势。
如何购买UCON股票？
您可以以24.65的当前价格购买First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票。订单通常设置在24.65或24.95附近，而429和-0.04%显示市场活动。立即关注UCON的实时图表更新。
如何投资UCON股票？
投资First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF需要考虑年度范围23.72 - 25.48和当前价格24.65。许多人在以24.65或24.95下订单之前，会比较0.37%和。实时查看UCON价格图表，了解每日变化。
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF的最高价格是25.48。在23.72 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF的绩效。
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF股票的最低价格是多少？
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF（UCON）的最低价格为23.72。将其与当前的24.65和23.72 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UCON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UCON股票是什么时候拆分的？
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.62和-2.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.62
- 开盘价
- 24.66
- 卖价
- 24.65
- 买价
- 24.95
- 最低价
- 24.64
- 最高价
- 24.68
- 交易量
- 429
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- -2.20%
- 年变化
- -2.55%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%