UCO: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

23.83 USD 0.69 (2.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UCO за сегодня изменился на 2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.45, а максимальная — 23.92.

Следите за динамикой ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.45 23.92
Годовой диапазон
17.78 31.64
Предыдущее закрытие
23.14
Open
23.60
Bid
23.83
Ask
24.13
Low
23.45
High
23.92
Объем
1.700 K
Дневное изменение
2.98%
Месячное изменение
-0.91%
6-месячное изменение
-12.52%
Годовое изменение
-4.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.