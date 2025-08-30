KurseKategorien
Währungen / UCO
Zurück zum Aktien

UCO: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

22.73 USD 0.39 (1.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UCO hat sich für heute um -1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.68 bis zu einem Hoch von 22.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UCO News

Tagesspanne
22.68 22.82
Jahresspanne
17.78 31.64
Vorheriger Schlusskurs
23.12
Eröffnung
22.72
Bid
22.73
Ask
23.03
Tief
22.68
Hoch
22.82
Volumen
72
Tagesänderung
-1.69%
Monatsänderung
-5.49%
6-Monatsänderung
-16.56%
Jahresänderung
-8.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K