Курс UBR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.00, а максимальная — 30.11.

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