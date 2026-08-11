КотировкиРазделы
Валюты / UBR
Назад в Рынок акций США

UBR: ProShares Ultra MSCI Brazil Capped

30.10 USD 0.27 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UBR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.00, а максимальная — 30.11.

Следите за динамикой ProShares Ultra MSCI Brazil Capped. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UBR сегодня?

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) сегодня оценивается на уровне 30.10. Инструмент торгуется в пределах 30.00 - 30.11, вчерашнее закрытие составило 30.37, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped в настоящее время оценивается в 30.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.13% и USD. Отслеживайте движения UBR на графике в реальном времени.

Как купить акции UBR?

Вы можете купить акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) по текущей цене 30.10. Ордера обычно размещаются около 30.10 или 30.40, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UBR?

Инвестирование в ProShares Ultra MSCI Brazil Capped предполагает учет годового диапазона 20.95 - 43.88 и текущей цены 30.10. Многие сравнивают -6.70% и -18.14% перед размещением ордеров на 30.10 или 30.40. Изучайте ежедневные изменения цены UBR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?

Самая высокая цена ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) за последний год составила 43.88. Акции заметно колебались в пределах 20.95 - 43.88, сравнение с 30.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MSCI Brazil Capped на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?

Самая низкая цена ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) за год составила 20.95. Сравнение с текущими 30.10 и 20.95 - 43.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UBR?

В прошлом ProShares Ultra MSCI Brazil Capped проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.37 и 40.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.00 30.11
Годовой диапазон
20.95 43.88
Предыдущее закрытие
30.37
Open
30.11
Bid
30.10
Ask
30.40
Low
30.00
High
30.11
Объем
3
Дневное изменение
-0.89%
Месячное изменение
-6.70%
6-месячное изменение
-18.14%
Годовое изменение
40.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%