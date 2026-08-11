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UBR: ProShares Ultra MSCI Brazil Capped
Курс UBR за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.00, а максимальная — 30.11.
Следите за динамикой ProShares Ultra MSCI Brazil Capped. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UBR сегодня?
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) сегодня оценивается на уровне 30.10. Инструмент торгуется в пределах 30.00 - 30.11, вчерашнее закрытие составило 30.37, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped в настоящее время оценивается в 30.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 40.13% и USD. Отслеживайте движения UBR на графике в реальном времени.
Как купить акции UBR?
Вы можете купить акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) по текущей цене 30.10. Ордера обычно размещаются около 30.10 или 30.40, тогда как 3 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UBR?
Инвестирование в ProShares Ultra MSCI Brazil Capped предполагает учет годового диапазона 20.95 - 43.88 и текущей цены 30.10. Многие сравнивают -6.70% и -18.14% перед размещением ордеров на 30.10 или 30.40. Изучайте ежедневные изменения цены UBR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?
Самая высокая цена ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) за последний год составила 43.88. Акции заметно колебались в пределах 20.95 - 43.88, сравнение с 30.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra MSCI Brazil Capped на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra MSCI Brazil Capped?
Самая низкая цена ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR) за год составила 20.95. Сравнение с текущими 30.10 и 20.95 - 43.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UBR?
В прошлом ProShares Ultra MSCI Brazil Capped проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.37 и 40.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.37
- Open
- 30.11
- Bid
- 30.10
- Ask
- 30.40
- Low
- 30.00
- High
- 30.11
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- -6.70%
- 6-месячное изменение
- -18.14%
- Годовое изменение
- 40.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%