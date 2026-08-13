报价部分
货币 / UBR
回到股票

UBR: ProShares Ultra MSCI Brazil Capped

28.00 USD 2.10 (6.98%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBR汇率已更改-6.98%。当日，交易品种以低点28.00和高点29.73进行交易。

关注ProShares Ultra MSCI Brazil Capped动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UBR股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票今天的定价为28.00。它在28.00 - 29.73范围内交易，昨天的收盘价为30.10，交易量达到4。UBR的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票是否支付股息？

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped目前的价值为28.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.35%和USD。实时查看图表以跟踪UBR走势。

如何购买UBR股票？

您可以以28.00的当前价格购买ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票。订单通常设置在28.00或28.30附近，而4和-5.82%显示市场活动。立即关注UBR的实时图表更新。

如何投资UBR股票？

投资ProShares Ultra MSCI Brazil Capped需要考虑年度范围20.95 - 43.88和当前价格28.00。许多人在以28.00或28.30下订单之前，会比较-13.21%和。实时查看UBR价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra MSCI Brazil Capped的最高价格是43.88。在20.95 - 43.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra MSCI Brazil Capped的绩效。

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped（UBR）的最低价格为20.95。将其与当前的28.00和20.95 - 43.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBR股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra MSCI Brazil Capped历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.10和30.35%中可见。

日范围
28.00 29.73
年范围
20.95 43.88
前一天收盘价
30.10
开盘价
29.73
卖价
28.00
买价
28.30
最低价
28.00
最高价
29.73
交易量
4
日变化
-6.98%
月变化
-13.21%
6个月变化
-23.85%
年变化
30.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%