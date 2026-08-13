UBR: ProShares Ultra MSCI Brazil Capped
今日UBR汇率已更改-6.98%。当日，交易品种以低点28.00和高点29.73进行交易。
关注ProShares Ultra MSCI Brazil Capped动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UBR股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票今天的定价为28.00。它在28.00 - 29.73范围内交易，昨天的收盘价为30.10，交易量达到4。UBR的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票是否支付股息？
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped目前的价值为28.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.35%和USD。实时查看图表以跟踪UBR走势。
如何购买UBR股票？
您可以以28.00的当前价格购买ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票。订单通常设置在28.00或28.30附近，而4和-5.82%显示市场活动。立即关注UBR的实时图表更新。
如何投资UBR股票？
投资ProShares Ultra MSCI Brazil Capped需要考虑年度范围20.95 - 43.88和当前价格28.00。许多人在以28.00或28.30下订单之前，会比较-13.21%和。实时查看UBR价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra MSCI Brazil Capped的最高价格是43.88。在20.95 - 43.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra MSCI Brazil Capped的绩效。
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped（UBR）的最低价格为20.95。将其与当前的28.00和20.95 - 43.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBR股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.10和30.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.10
- 开盘价
- 29.73
- 卖价
- 28.00
- 买价
- 28.30
- 最低价
- 28.00
- 最高价
- 29.73
- 交易量
- 4
- 日变化
- -6.98%
- 月变化
- -13.21%
- 6个月变化
- -23.85%
- 年变化
- 30.35%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%