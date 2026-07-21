Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.76 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 25.07, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBOT в реальном времени.

Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.92% и USD. Отслеживайте движения UBOT на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 12 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBOT на графике в реальном времени.

Инвестирование в Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I предполагает учет годового диапазона 19.15 - 32.07 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 9.68% и -9.12% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены UBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?

Самая высокая цена Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) за последний год составила 32.07. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 32.07, сравнение с 25.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I на графике в реальном времени.