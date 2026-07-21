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UBOT: Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I

24.82 USD 0.25 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UBOT за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.76, а максимальная — 24.83.

Следите за динамикой Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UBOT сегодня?

Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.76 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 25.07, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?

Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.92% и USD. Отслеживайте движения UBOT на графике в реальном времени.

Как купить акции UBOT?

Вы можете купить акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 12 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UBOT?

Инвестирование в Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I предполагает учет годового диапазона 19.15 - 32.07 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 9.68% и -9.12% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены UBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?

Самая высокая цена Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) за последний год составила 32.07. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 32.07, сравнение с 25.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?

Самая низкая цена Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 24.82 и 19.15 - 32.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UBOT?

В прошлом Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.07 и 12.92% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.76 24.83
Годовой диапазон
19.15 32.07
Предыдущее закрытие
25.07
Open
24.79
Bid
24.82
Ask
25.12
Low
24.76
High
24.83
Объем
12
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
9.68%
6-месячное изменение
-9.12%
Годовое изменение
12.92%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%