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UBOT: Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I
Курс UBOT за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.76, а максимальная — 24.83.
Следите за динамикой Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UBOT сегодня?
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) сегодня оценивается на уровне 24.82. Инструмент торгуется в пределах 24.76 - 24.83, вчерашнее закрытие составило 25.07, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?
Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I в настоящее время оценивается в 24.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.92% и USD. Отслеживайте движения UBOT на графике в реальном времени.
Как купить акции UBOT?
Вы можете купить акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) по текущей цене 24.82. Ордера обычно размещаются около 24.82 или 25.12, тогда как 12 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UBOT?
Инвестирование в Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I предполагает учет годового диапазона 19.15 - 32.07 и текущей цены 24.82. Многие сравнивают 9.68% и -9.12% перед размещением ордеров на 24.82 или 25.12. Изучайте ежедневные изменения цены UBOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?
Самая высокая цена Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) за последний год составила 32.07. Акции заметно колебались в пределах 19.15 - 32.07, сравнение с 25.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I?
Самая низкая цена Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I (UBOT) за год составила 19.15. Сравнение с текущими 24.82 и 19.15 - 32.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UBOT?
В прошлом Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.07 и 12.92% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.07
- Open
- 24.79
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Low
- 24.76
- High
- 24.83
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 9.68%
- 6-месячное изменение
- -9.12%
- Годовое изменение
- 12.92%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%