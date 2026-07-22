UBOT: 二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion
今日UBOT汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点24.85和高点25.25进行交易。
关注二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
UBOT股票今天的价格是多少？
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票今天的定价为24.91。它在24.85 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到14。UBOT的实时价格图表显示了这些更新。
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票是否支付股息？
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion目前的价值为24.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.33%和USD。实时查看图表以跟踪UBOT走势。
如何购买UBOT股票？
您可以以24.91的当前价格购买二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票。订单通常设置在24.91或25.21附近，而14和-0.48%显示市场活动。立即关注UBOT的实时图表更新。
如何投资UBOT股票？
投资二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion需要考虑年度范围19.15 - 32.07和当前价格24.91。许多人在以24.91或25.21下订单之前，会比较10.08%和。实时查看UBOT价格图表，了解每日变化。
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion的最高价格是32.07。在19.15 - 32.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion的绩效。
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票的最低价格是多少？
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion（UBOT）的最低价格为19.15。将其与当前的24.91和19.15 - 32.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBOT股票是什么时候拆分的？
二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和13.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.82
- 开盘价
- 25.03
- 卖价
- 24.91
- 买价
- 25.21
- 最低价
- 24.85
- 最高价
- 25.25
- 交易量
- 14
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 10.08%
- 6个月变化
- -8.79%
- 年变化
- 13.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%