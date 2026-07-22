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UBOT: 二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion

24.91 USD 0.09 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBOT汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点24.85和高点25.25进行交易。

关注二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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UBOT新闻

常见问题解答

UBOT股票今天的价格是多少？

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票今天的定价为24.91。它在24.85 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为24.82，交易量达到14。UBOT的实时价格图表显示了这些更新。

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票是否支付股息？

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion目前的价值为24.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.33%和USD。实时查看图表以跟踪UBOT走势。

如何购买UBOT股票？

您可以以24.91的当前价格购买二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票。订单通常设置在24.91或25.21附近，而14和-0.48%显示市场活动。立即关注UBOT的实时图表更新。

如何投资UBOT股票？

投资二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion需要考虑年度范围19.15 - 32.07和当前价格24.91。许多人在以24.91或25.21下订单之前，会比较10.08%和。实时查看UBOT价格图表，了解每日变化。

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion的最高价格是32.07。在19.15 - 32.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion的绩效。

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion股票的最低价格是多少？

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion（UBOT）的最低价格为19.15。将其与当前的24.91和19.15 - 32.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBOT股票是什么时候拆分的？

二倍做多机器人与AI指数ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.82和13.33%中可见。

日范围
24.85 25.25
年范围
19.15 32.07
前一天收盘价
24.82
开盘价
25.03
卖价
24.91
买价
25.21
最低价
24.85
最高价
25.25
交易量
14
日变化
0.36%
月变化
10.08%
6个月变化
-8.79%
年变化
13.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%