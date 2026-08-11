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UBND: VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF
Курс UBND за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.38, а максимальная — 21.38.
Следите за динамикой VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UBND сегодня?
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) сегодня оценивается на уровне 21.38. Инструмент торгуется в пределах 21.38 - 21.38, вчерашнее закрытие составило 21.36, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBND в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF?
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF в настоящее время оценивается в 21.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.43% и USD. Отслеживайте движения UBND на графике в реальном времени.
Как купить акции UBND?
Вы можете купить акции VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) по текущей цене 21.38. Ордера обычно размещаются около 21.38 или 21.68, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBND на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UBND?
Инвестирование в VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.35 - 22.25 и текущей цены 21.38. Многие сравнивают 0.05% и -3.52% перед размещением ордеров на 21.38 или 21.68. Изучайте ежедневные изменения цены UBND на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) за последний год составила 22.25. Акции заметно колебались в пределах 21.35 - 22.25, сравнение с 21.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) за год составила 21.35. Сравнение с текущими 21.38 и 21.35 - 22.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBND во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UBND?
В прошлом VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.36 и -3.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.36
- Open
- 21.38
- Bid
- 21.38
- Ask
- 21.68
- Low
- 21.38
- High
- 21.38
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- -3.52%
- Годовое изменение
- -3.43%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%