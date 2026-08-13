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UBND: VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

21.36 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBND汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.38进行交易。

关注VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UBND股票今天的价格是多少？

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票今天的定价为21.36。它在21.35 - 21.38范围内交易，昨天的收盘价为21.36，交易量达到143。UBND的实时价格图表显示了这些更新。

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票是否支付股息？

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF目前的价值为21.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪UBND走势。

如何购买UBND股票？

您可以以21.36的当前价格购买VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票。订单通常设置在21.36或21.66附近，而143和-0.09%显示市场活动。立即关注UBND的实时图表更新。

如何投资UBND股票？

投资VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF需要考虑年度范围21.35 - 22.25和当前价格21.36。许多人在以21.36或21.66下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看UBND价格图表，了解每日变化。

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF的最高价格是22.25。在21.35 - 22.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF的绩效。

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票的最低价格是多少？

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF（UBND）的最低价格为21.35。将其与当前的21.36和21.35 - 22.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBND股票是什么时候拆分的？

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.36和-3.52%中可见。

日范围
21.35 21.38
年范围
21.35 22.25
前一天收盘价
21.36
开盘价
21.38
卖价
21.36
买价
21.66
最低价
21.35
最高价
21.38
交易量
143
日变化
0.00%
月变化
-0.05%
6个月变化
-3.61%
年变化
-3.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%