UBND: VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF
今日UBND汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点21.35和高点21.38进行交易。
关注VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UBND股票今天的价格是多少？
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票今天的定价为21.36。它在21.35 - 21.38范围内交易，昨天的收盘价为21.36，交易量达到143。UBND的实时价格图表显示了这些更新。
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票是否支付股息？
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF目前的价值为21.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.52%和USD。实时查看图表以跟踪UBND走势。
如何购买UBND股票？
您可以以21.36的当前价格购买VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票。订单通常设置在21.36或21.66附近，而143和-0.09%显示市场活动。立即关注UBND的实时图表更新。
如何投资UBND股票？
投资VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF需要考虑年度范围21.35 - 22.25和当前价格21.36。许多人在以21.36或21.66下订单之前，会比较-0.05%和。实时查看UBND价格图表，了解每日变化。
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF的最高价格是22.25。在21.35 - 22.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF的绩效。
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF股票的最低价格是多少？
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF（UBND）的最低价格为21.35。将其与当前的21.36和21.35 - 22.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBND在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBND股票是什么时候拆分的？
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.36和-3.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.36
- 开盘价
- 21.38
- 卖价
- 21.36
- 买价
- 21.66
- 最低价
- 21.35
- 最高价
- 21.38
- 交易量
- 143
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.05%
- 6个月变化
- -3.61%
- 年变化
- -3.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%