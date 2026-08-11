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UBEW: Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF
Курс UBEW за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.01, а максимальная — 29.01.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UBEW сегодня?
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) сегодня оценивается на уровне 29.01. Инструмент торгуется в пределах 29.01 - 29.01, вчерашнее закрытие составило 28.63, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 29.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.72% и USD. Отслеживайте движения UBEW на графике в реальном времени.
Как купить акции UBEW?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) по текущей цене 29.01. Ордера обычно размещаются около 29.01 или 29.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UBEW?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 24.00 - 54.19 и текущей цены 29.01. Многие сравнивают 12.18% и -14.35% перед размещением ордеров на 29.01 или 29.31. Изучайте ежедневные изменения цены UBEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) за последний год составила 54.19. Акции заметно колебались в пределах 24.00 - 54.19, сравнение с 28.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) за год составила 24.00. Сравнение с текущими 29.01 и 24.00 - 54.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UBEW?
В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.63 и -43.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.63
- Open
- 29.01
- Bid
- 29.01
- Ask
- 29.31
- Low
- 29.01
- High
- 29.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 12.18%
- 6-месячное изменение
- -14.35%
- Годовое изменение
- -43.72%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%