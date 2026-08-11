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UBEW: Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF

29.01 USD 0.38 (1.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UBEW за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.01, а максимальная — 29.01.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UBEW сегодня?

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) сегодня оценивается на уровне 29.01. Инструмент торгуется в пределах 29.01 - 29.01, вчерашнее закрытие составило 28.63, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UBEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 29.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.72% и USD. Отслеживайте движения UBEW на графике в реальном времени.

Как купить акции UBEW?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) по текущей цене 29.01. Ордера обычно размещаются около 29.01 или 29.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UBEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UBEW?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 24.00 - 54.19 и текущей цены 29.01. Многие сравнивают 12.18% и -14.35% перед размещением ордеров на 29.01 или 29.31. Изучайте ежедневные изменения цены UBEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) за последний год составила 54.19. Акции заметно колебались в пределах 24.00 - 54.19, сравнение с 28.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) за год составила 24.00. Сравнение с текущими 29.01 и 24.00 - 54.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UBEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UBEW?

В прошлом Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.63 и -43.72% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.01 29.01
Годовой диапазон
24.00 54.19
Предыдущее закрытие
28.63
Open
29.01
Bid
29.01
Ask
29.31
Low
29.01
High
29.01
Объем
1
Дневное изменение
1.33%
Месячное изменение
12.18%
6-месячное изменение
-14.35%
Годовое изменение
-43.72%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%