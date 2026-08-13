报价部分
货币 / UBEW
回到股票

UBEW: Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF

28.96 USD 0.33 (1.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UBEW汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点28.83和高点29.07进行交易。

关注Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UBEW股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票今天的定价为28.96。它在28.83 - 29.07范围内交易，昨天的收盘价为28.63，交易量达到5。UBEW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF目前的价值为28.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.82%和USD。实时查看图表以跟踪UBEW走势。

如何购买UBEW股票？

您可以以28.96的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在28.96或29.26附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注UBEW的实时图表更新。

如何投资UBEW股票？

投资Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF需要考虑年度范围24.00 - 54.19和当前价格28.96。许多人在以28.96或29.26下订单之前，会比较11.99%和。实时查看UBEW价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF的最高价格是54.19。在24.00 - 54.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF（UBEW）的最低价格为24.00。将其与当前的28.96和24.00 - 54.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UBEW股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.63和-43.82%中可见。

日范围
28.83 29.07
年范围
24.00 54.19
前一天收盘价
28.63
开盘价
29.01
卖价
28.96
买价
29.26
最低价
28.83
最高价
29.07
交易量
5
日变化
1.15%
月变化
11.99%
6个月变化
-14.50%
年变化
-43.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%