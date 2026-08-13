UBEW: Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF
今日UBEW汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点28.83和高点29.07进行交易。
关注Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UBEW股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票今天的定价为28.96。它在28.83 - 29.07范围内交易，昨天的收盘价为28.63，交易量达到5。UBEW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF目前的价值为28.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.82%和USD。实时查看图表以跟踪UBEW走势。
如何购买UBEW股票？
您可以以28.96的当前价格购买Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在28.96或29.26附近，而5和-0.17%显示市场活动。立即关注UBEW的实时图表更新。
如何投资UBEW股票？
投资Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF需要考虑年度范围24.00 - 54.19和当前价格28.96。许多人在以28.96或29.26下订单之前，会比较11.99%和。实时查看UBEW价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF的最高价格是54.19。在24.00 - 54.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF（UBEW）的最低价格为24.00。将其与当前的28.96和24.00 - 54.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UBEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UBEW股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust - Roundhill UBER WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.63和-43.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.63
- 开盘价
- 29.01
- 卖价
- 28.96
- 买价
- 29.26
- 最低价
- 28.83
- 最高价
- 29.07
- 交易量
- 5
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 11.99%
- 6个月变化
- -14.50%
- 年变化
- -43.82%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%