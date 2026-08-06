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UAUG: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
Курс UAUG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.98, а максимальная — 43.08.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UAUG сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) сегодня оценивается на уровне 43.00. Инструмент торгуется в пределах 42.98 - 43.08, вчерашнее закрытие составило 43.03, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 43.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.86% и USD. Отслеживайте движения UAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции UAUG?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) по текущей цене 43.00. Ордера обычно размещаются около 43.00 или 43.30, тогда как 42 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UAUG?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 38.44 - 43.18 и текущей цены 43.00. Многие сравнивают 1.22% и 6.99% перед размещением ордеров на 43.00 или 43.30. Изучайте ежедневные изменения цены UAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) за последний год составила 43.18. Акции заметно колебались в пределах 38.44 - 43.18, сравнение с 43.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) за год составила 38.44. Сравнение с текущими 43.00 и 38.44 - 43.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UAUG?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.03 и 11.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.03
- Open
- 43.04
- Bid
- 43.00
- Ask
- 43.30
- Low
- 42.98
- High
- 43.08
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 6.99%
- Годовое изменение
- 11.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%