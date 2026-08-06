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UAUG: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

43.00 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UAUG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.98, а максимальная — 43.08.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UAUG сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) сегодня оценивается на уровне 43.00. Инструмент торгуется в пределах 42.98 - 43.08, вчерашнее закрытие составило 43.03, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 43.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.86% и USD. Отслеживайте движения UAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции UAUG?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) по текущей цене 43.00. Ордера обычно размещаются около 43.00 или 43.30, тогда как 42 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UAUG?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 38.44 - 43.18 и текущей цены 43.00. Многие сравнивают 1.22% и 6.99% перед размещением ордеров на 43.00 или 43.30. Изучайте ежедневные изменения цены UAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) за последний год составила 43.18. Акции заметно колебались в пределах 38.44 - 43.18, сравнение с 43.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) за год составила 38.44. Сравнение с текущими 43.00 и 38.44 - 43.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UAUG?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.03 и 11.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.98 43.08
Годовой диапазон
38.44 43.18
Предыдущее закрытие
43.03
Open
43.04
Bid
43.00
Ask
43.30
Low
42.98
High
43.08
Объем
42
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
6.99%
Годовое изменение
11.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%