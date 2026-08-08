UAUG: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
今日UAUG汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.95和高点43.04进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
UAUG股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票今天的定价为42.96。它在42.95 - 43.04范围内交易，昨天的收盘价为43.00，交易量达到24。UAUG的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August目前的价值为42.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.76%和USD。实时查看图表以跟踪UAUG走势。
如何购买UAUG股票？
您可以以42.96的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票。订单通常设置在42.96或43.26附近，而24和-0.16%显示市场活动。立即关注UAUG的实时图表更新。
如何投资UAUG股票？
投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August需要考虑年度范围38.44 - 43.18和当前价格42.96。许多人在以42.96或43.26下订单之前，会比较1.13%和。实时查看UAUG价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August的最高价格是43.18。在38.44 - 43.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August的绩效。
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August（UAUG）的最低价格为38.44。将其与当前的42.96和38.44 - 43.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UAUG股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.00和11.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.00
- 开盘价
- 43.03
- 卖价
- 42.96
- 买价
- 43.26
- 最低价
- 42.95
- 最高价
- 43.04
- 交易量
- 24
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 1.13%
- 6个月变化
- 6.89%
- 年变化
- 11.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%