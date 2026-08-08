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UAUG: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

42.96 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UAUG汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点42.95和高点43.04进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
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UAUG新闻

常见问题解答

UAUG股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票今天的定价为42.96。它在42.95 - 43.04范围内交易，昨天的收盘价为43.00，交易量达到24。UAUG的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August目前的价值为42.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.76%和USD。实时查看图表以跟踪UAUG走势。

如何购买UAUG股票？

您可以以42.96的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票。订单通常设置在42.96或43.26附近，而24和-0.16%显示市场活动。立即关注UAUG的实时图表更新。

如何投资UAUG股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August需要考虑年度范围38.44 - 43.18和当前价格42.96。许多人在以42.96或43.26下订单之前，会比较1.13%和。实时查看UAUG价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August的最高价格是43.18。在38.44 - 43.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August（UAUG）的最低价格为38.44。将其与当前的42.96和38.44 - 43.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UAUG股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.00和11.76%中可见。

日范围
42.95 43.04
年范围
38.44 43.18
前一天收盘价
43.00
开盘价
43.03
卖价
42.96
买价
43.26
最低价
42.95
最高价
43.04
交易量
24
日变化
-0.09%
月变化
1.13%
6个月变化
6.89%
年变化
11.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%