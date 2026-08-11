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UAPR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

35.63 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UAPR за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.57, а максимальная — 35.68.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UAPR сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) сегодня оценивается на уровне 35.63. Инструмент торгуется в пределах 35.57 - 35.68, вчерашнее закрытие составило 35.66, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 35.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.29% и USD. Отслеживайте движения UAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции UAPR?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) по текущей цене 35.63. Ордера обычно размещаются около 35.63 или 35.93, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UAPR?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 31.71 - 35.68 и текущей цены 35.63. Многие сравнивают 0.51% и 7.81% перед размещением ордеров на 35.63 или 35.93. Изучайте ежедневные изменения цены UAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 31.71 - 35.68, сравнение с 35.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) за год составила 31.71. Сравнение с текущими 35.63 и 31.71 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UAPR?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.66 и 12.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.57 35.68
Годовой диапазон
31.71 35.68
Предыдущее закрытие
35.66
Open
35.64
Bid
35.63
Ask
35.93
Low
35.57
High
35.68
Объем
8
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
7.81%
Годовое изменение
12.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%