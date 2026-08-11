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UAPR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
Курс UAPR за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.57, а максимальная — 35.68.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UAPR сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) сегодня оценивается на уровне 35.63. Инструмент торгуется в пределах 35.57 - 35.68, вчерашнее закрытие составило 35.66, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 35.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.29% и USD. Отслеживайте движения UAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции UAPR?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) по текущей цене 35.63. Ордера обычно размещаются около 35.63 или 35.93, тогда как 8 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UAPR?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 31.71 - 35.68 и текущей цены 35.63. Многие сравнивают 0.51% и 7.81% перед размещением ордеров на 35.63 или 35.93. Изучайте ежедневные изменения цены UAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) за последний год составила 35.68. Акции заметно колебались в пределах 31.71 - 35.68, сравнение с 35.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) за год составила 31.71. Сравнение с текущими 35.63 и 31.71 - 35.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UAPR?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.66 и 12.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.66
- Open
- 35.64
- Bid
- 35.63
- Ask
- 35.93
- Low
- 35.57
- High
- 35.68
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 7.81%
- Годовое изменение
- 12.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%