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UAPR: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

35.59 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UAPR汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点35.59和高点35.61进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

UAPR股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April股票今天的定价为35.59。它在35.59 - 35.61范围内交易，昨天的收盘价为35.63，交易量达到10。UAPR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April目前的价值为35.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.17%和USD。实时查看图表以跟踪UAPR走势。

如何购买UAPR股票？

您可以以35.59的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April股票。订单通常设置在35.59或35.89附近，而10和-0.06%显示市场活动。立即关注UAPR的实时图表更新。

如何投资UAPR股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April需要考虑年度范围31.71 - 35.68和当前价格35.59。许多人在以35.59或35.89下订单之前，会比较0.39%和。实时查看UAPR价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April的最高价格是35.68。在31.71 - 35.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April（UAPR）的最低价格为31.71。将其与当前的35.59和31.71 - 35.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UAPR股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.63和12.17%中可见。

日范围
35.59 35.61
年范围
31.71 35.68
前一天收盘价
35.63
开盘价
35.61
卖价
35.59
买价
35.89
最低价
35.59
最高价
35.61
交易量
10
日变化
-0.11%
月变化
0.39%
6个月变化
7.69%
年变化
12.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%