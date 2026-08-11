КотировкиРазделы
Валюты / TYLG
Назад в Рынок акций США

TYLG: Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G

41.64 USD 0.12 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TYLG за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.47, а максимальная — 41.78.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TYLG сегодня?

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) сегодня оценивается на уровне 41.64. Инструмент торгуется в пределах 41.47 - 41.78, вчерашнее закрытие составило 41.52, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G в настоящее время оценивается в 41.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.00% и USD. Отслеживайте движения TYLG на графике в реальном времени.

Как купить акции TYLG?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) по текущей цене 41.64. Ордера обычно размещаются около 41.64 или 41.94, тогда как 23 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TYLG?

Инвестирование в Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G предполагает учет годового диапазона 32.61 - 43.42 и текущей цены 41.64. Многие сравнивают 4.78% и 19.19% перед размещением ордеров на 41.64 или 41.94. Изучайте ежедневные изменения цены TYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?

Самая высокая цена Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) за последний год составила 43.42. Акции заметно колебались в пределах 32.61 - 43.42, сравнение с 41.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?

Самая низкая цена Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) за год составила 32.61. Сравнение с текущими 41.64 и 32.61 - 43.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TYLG?

В прошлом Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.52 и 17.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.47 41.78
Годовой диапазон
32.61 43.42
Предыдущее закрытие
41.52
Open
41.56
Bid
41.64
Ask
41.94
Low
41.47
High
41.78
Объем
23
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
4.78%
6-месячное изменение
19.19%
Годовое изменение
17.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%