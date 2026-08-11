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TYLG: Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G
Курс TYLG за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.47, а максимальная — 41.78.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TYLG сегодня?
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) сегодня оценивается на уровне 41.64. Инструмент торгуется в пределах 41.47 - 41.78, вчерашнее закрытие составило 41.52, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G в настоящее время оценивается в 41.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.00% и USD. Отслеживайте движения TYLG на графике в реальном времени.
Как купить акции TYLG?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) по текущей цене 41.64. Ордера обычно размещаются около 41.64 или 41.94, тогда как 23 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TYLG?
Инвестирование в Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G предполагает учет годового диапазона 32.61 - 43.42 и текущей цены 41.64. Многие сравнивают 4.78% и 19.19% перед размещением ордеров на 41.64 или 41.94. Изучайте ежедневные изменения цены TYLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?
Самая высокая цена Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) за последний год составила 43.42. Акции заметно колебались в пределах 32.61 - 43.42, сравнение с 41.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G?
Самая низкая цена Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G (TYLG) за год составила 32.61. Сравнение с текущими 41.64 и 32.61 - 43.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TYLG?
В прошлом Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.52 и 17.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.52
- Open
- 41.56
- Bid
- 41.64
- Ask
- 41.94
- Low
- 41.47
- High
- 41.78
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 4.78%
- 6-месячное изменение
- 19.19%
- Годовое изменение
- 17.00%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%