TYLG: Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G
今日TYLG汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点41.47和高点41.78进行交易。
关注Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TYLG股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票今天的定价为41.64。它在41.47 - 41.78范围内交易，昨天的收盘价为41.52，交易量达到23。TYLG的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票是否支付股息？
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G目前的价值为41.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.00%和USD。实时查看图表以跟踪TYLG走势。
如何购买TYLG股票？
您可以以41.64的当前价格购买Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票。订单通常设置在41.64或41.94附近，而23和0.19%显示市场活动。立即关注TYLG的实时图表更新。
如何投资TYLG股票？
投资Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G需要考虑年度范围32.61 - 43.42和当前价格41.64。许多人在以41.64或41.94下订单之前，会比较4.78%和。实时查看TYLG价格图表，了解每日变化。
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G的最高价格是43.42。在32.61 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G的绩效。
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票的最低价格是多少？
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G（TYLG）的最低价格为32.61。将其与当前的41.64和32.61 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TYLG股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.52和17.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.52
- 开盘价
- 41.56
- 卖价
- 41.64
- 买价
- 41.94
- 最低价
- 41.47
- 最高价
- 41.78
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 4.78%
- 6个月变化
- 19.19%
- 年变化
- 17.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%