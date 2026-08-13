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TYLG: Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G

41.64 USD 0.12 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TYLG汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点41.47和高点41.78进行交易。

关注Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TYLG股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票今天的定价为41.64。它在41.47 - 41.78范围内交易，昨天的收盘价为41.52，交易量达到23。TYLG的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票是否支付股息？

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G目前的价值为41.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.00%和USD。实时查看图表以跟踪TYLG走势。

如何购买TYLG股票？

您可以以41.64的当前价格购买Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票。订单通常设置在41.64或41.94附近，而23和0.19%显示市场活动。立即关注TYLG的实时图表更新。

如何投资TYLG股票？

投资Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G需要考虑年度范围32.61 - 43.42和当前价格41.64。许多人在以41.64或41.94下订单之前，会比较4.78%和。实时查看TYLG价格图表，了解每日变化。

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G的最高价格是43.42。在32.61 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G的绩效。

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G股票的最低价格是多少？

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G（TYLG）的最低价格为32.61。将其与当前的41.64和32.61 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYLG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TYLG股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X Information Technology Covered Call & G历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.52和17.00%中可见。

日范围
41.47 41.78
年范围
32.61 43.42
前一天收盘价
41.52
开盘价
41.56
卖价
41.64
买价
41.94
最低价
41.47
最高价
41.78
交易量
23
日变化
0.29%
月变化
4.78%
6个月变化
19.19%
年变化
17.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%