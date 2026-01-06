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TYG: Tortoise Energy Infrastructure Corporation

42.61 USD 0.48 (1.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TYG за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.43, а максимальная — 42.69.

Следите за динамикой Tortoise Energy Infrastructure Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TYG сегодня?

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) сегодня оценивается на уровне 42.61. Инструмент торгуется в пределах 42.43 - 42.69, вчерашнее закрытие составило 42.13, а торговый объем достиг 296. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tortoise Energy Infrastructure Corporation?

Tortoise Energy Infrastructure Corporation в настоящее время оценивается в 42.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.26% и USD. Отслеживайте движения TYG на графике в реальном времени.

Как купить акции TYG?

Вы можете купить акции Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) по текущей цене 42.61. Ордера обычно размещаются около 42.61 или 42.91, тогда как 296 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TYG?

Инвестирование в Tortoise Energy Infrastructure Corporation предполагает учет годового диапазона 40.35 - 51.18 и текущей цены 42.61. Многие сравнивают -0.79% и -14.69% перед размещением ордеров на 42.61 или 42.91. Изучайте ежедневные изменения цены TYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tortoise Energy Infrastructure Corporation?

Самая высокая цена Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) за последний год составила 51.18. Акции заметно колебались в пределах 40.35 - 51.18, сравнение с 42.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tortoise Energy Infrastructure Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tortoise Energy Infrastructure Corporation?

Самая низкая цена Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) за год составила 40.35. Сравнение с текущими 42.61 и 40.35 - 51.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TYG?

В прошлом Tortoise Energy Infrastructure Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.13 и 0.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.43 42.69
Годовой диапазон
40.35 51.18
Предыдущее закрытие
42.13
Open
42.55
Bid
42.61
Ask
42.91
Low
42.43
High
42.69
Объем
296
Дневное изменение
1.14%
Месячное изменение
-0.79%
6-месячное изменение
-14.69%
Годовое изменение
0.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%