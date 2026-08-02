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TYD: Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs
Курс TYD за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.60, а максимальная — 22.75.
Следите за динамикой Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TYD сегодня?
Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) сегодня оценивается на уровне 22.62. Инструмент торгуется в пределах 22.60 - 22.75, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs в настоящее время оценивается в 22.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.70% и USD. Отслеживайте движения TYD на графике в реальном времени.
Как купить акции TYD?
Вы можете купить акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) по текущей цене 22.62. Ордера обычно размещаются около 22.62 или 22.92, тогда как 38 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TYD?
Инвестирование в Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs предполагает учет годового диапазона 22.39 - 26.86 и текущей цены 22.62. Многие сравнивают -0.13% и -14.38% перед размещением ордеров на 22.62 или 22.92. Изучайте ежедневные изменения цены TYD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Самая высокая цена Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) за последний год составила 26.86. Акции заметно колебались в пределах 22.39 - 26.86, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?
Самая низкая цена Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) за год составила 22.39. Сравнение с текущими 22.62 и 22.39 - 26.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TYD?
В прошлом Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -10.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.92
- Open
- 22.75
- Bid
- 22.62
- Ask
- 22.92
- Low
- 22.60
- High
- 22.75
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- -1.31%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- -14.38%
- Годовое изменение
- -10.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%