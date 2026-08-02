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TYD: Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs

22.62 USD 0.30 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TYD за сегодня изменился на -1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.60, а максимальная — 22.75.

Следите за динамикой Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TYD сегодня?

Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) сегодня оценивается на уровне 22.62. Инструмент торгуется в пределах 22.60 - 22.75, вчерашнее закрытие составило 22.92, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs в настоящее время оценивается в 22.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.70% и USD. Отслеживайте движения TYD на графике в реальном времени.

Как купить акции TYD?

Вы можете купить акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) по текущей цене 22.62. Ордера обычно размещаются около 22.62 или 22.92, тогда как 38 и -0.57% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TYD?

Инвестирование в Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs предполагает учет годового диапазона 22.39 - 26.86 и текущей цены 22.62. Многие сравнивают -0.13% и -14.38% перед размещением ордеров на 22.62 или 22.92. Изучайте ежедневные изменения цены TYD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Самая высокая цена Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) за последний год составила 26.86. Акции заметно колебались в пределах 22.39 - 26.86, сравнение с 22.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs?

Самая низкая цена Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs (TYD) за год составила 22.39. Сравнение с текущими 22.62 и 22.39 - 26.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TYD?

В прошлом Direxion Daily 10-Yr Treasury Bull 3x Shrs проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.92 и -10.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.60 22.75
Годовой диапазон
22.39 26.86
Предыдущее закрытие
22.92
Open
22.75
Bid
22.62
Ask
22.92
Low
22.60
High
22.75
Объем
38
Дневное изменение
-1.31%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
-14.38%
Годовое изменение
-10.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%