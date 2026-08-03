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TYD: 3倍做多7-10年债券ETF-Direxion

22.71 USD 0.09 (0.40%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TYD汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.84进行交易。

关注3倍做多7-10年债券ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TYD新闻

常见问题解答

TYD股票今天的价格是多少？

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票今天的定价为22.71。它在22.66 - 22.84范围内交易，昨天的收盘价为22.62，交易量达到13。TYD的实时价格图表显示了这些更新。

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票是否支付股息？

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion目前的价值为22.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.34%和USD。实时查看图表以跟踪TYD走势。

如何购买TYD股票？

您可以以22.71的当前价格购买3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票。订单通常设置在22.71或23.01附近，而13和-0.57%显示市场活动。立即关注TYD的实时图表更新。

如何投资TYD股票？

投资3倍做多7-10年债券ETF-Direxion需要考虑年度范围22.39 - 26.86和当前价格22.71。许多人在以22.71或23.01下订单之前，会比较0.26%和。实时查看TYD价格图表，了解每日变化。

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票的最高价格是多少？

在过去一年中，3倍做多7-10年债券ETF-Direxion的最高价格是26.86。在22.39 - 26.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多7-10年债券ETF-Direxion的绩效。

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票的最低价格是多少？

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion（TYD）的最低价格为22.39。将其与当前的22.71和22.39 - 26.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TYD股票是什么时候拆分的？

3倍做多7-10年债券ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.62和-10.34%中可见。

日范围
22.66 22.84
年范围
22.39 26.86
前一天收盘价
22.62
开盘价
22.84
卖价
22.71
买价
23.01
最低价
22.66
最高价
22.84
交易量
13
日变化
0.40%
月变化
0.26%
6个月变化
-14.04%
年变化
-10.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%