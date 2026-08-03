TYD: 3倍做多7-10年债券ETF-Direxion
今日TYD汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点22.66和高点22.84进行交易。
关注3倍做多7-10年债券ETF-Direxion动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
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常见问题解答
TYD股票今天的价格是多少？
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票今天的定价为22.71。它在22.66 - 22.84范围内交易，昨天的收盘价为22.62，交易量达到13。TYD的实时价格图表显示了这些更新。
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票是否支付股息？
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion目前的价值为22.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.34%和USD。实时查看图表以跟踪TYD走势。
如何购买TYD股票？
您可以以22.71的当前价格购买3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票。订单通常设置在22.71或23.01附近，而13和-0.57%显示市场活动。立即关注TYD的实时图表更新。
如何投资TYD股票？
投资3倍做多7-10年债券ETF-Direxion需要考虑年度范围22.39 - 26.86和当前价格22.71。许多人在以22.71或23.01下订单之前，会比较0.26%和。实时查看TYD价格图表，了解每日变化。
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票的最高价格是多少？
在过去一年中，3倍做多7-10年债券ETF-Direxion的最高价格是26.86。在22.39 - 26.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪3倍做多7-10年债券ETF-Direxion的绩效。
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion股票的最低价格是多少？
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion（TYD）的最低价格为22.39。将其与当前的22.71和22.39 - 26.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TYD股票是什么时候拆分的？
3倍做多7-10年债券ETF-Direxion历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.62和-10.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.62
- 开盘价
- 22.84
- 卖价
- 22.71
- 买价
- 23.01
- 最低价
- 22.66
- 最高价
- 22.84
- 交易量
- 13
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- -14.04%
- 年变化
- -10.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%