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TYA: Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
Курс TYA за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.33, а максимальная — 12.33.
Следите за динамикой Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TYA сегодня?
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) сегодня оценивается на уровне 12.33. Инструмент торгуется в пределах 12.33 - 12.33, вчерашнее закрытие составило 12.26, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TYA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF?
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF в настоящее время оценивается в 12.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -10.26% и USD. Отслеживайте движения TYA на графике в реальном времени.
Как купить акции TYA?
Вы можете купить акции Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) по текущей цене 12.33. Ордера обычно размещаются около 12.33 или 12.63, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TYA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TYA?
Инвестирование в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 12.15 - 14.09 и текущей цены 12.33. Многие сравнивают 0.49% и -10.97% перед размещением ордеров на 12.33 или 12.63. Изучайте ежедневные изменения цены TYA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF?
Самая высокая цена Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) за последний год составила 14.09. Акции заметно колебались в пределах 12.15 - 14.09, сравнение с 12.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF?
Самая низкая цена Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) за год составила 12.15. Сравнение с текущими 12.33 и 12.15 - 14.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TYA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TYA?
В прошлом Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.26 и -10.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.26
- Open
- 12.33
- Bid
- 12.33
- Ask
- 12.63
- Low
- 12.33
- High
- 12.33
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- -10.97%
- Годовое изменение
- -10.26%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%