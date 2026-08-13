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TYA: Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

12.31 USD 0.05 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TYA汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点12.30和高点12.34进行交易。

关注Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TYA股票今天的价格是多少？

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票今天的定价为12.31。它在12.30 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.26，交易量达到52。TYA的实时价格图表显示了这些更新。

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票是否支付股息？

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF目前的价值为12.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.41%和USD。实时查看图表以跟踪TYA走势。

如何购买TYA股票？

您可以以12.31的当前价格购买Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票。订单通常设置在12.31或12.61附近，而52和-0.16%显示市场活动。立即关注TYA的实时图表更新。

如何投资TYA股票？

投资Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF需要考虑年度范围12.15 - 14.09和当前价格12.31。许多人在以12.31或12.61下订单之前，会比较0.33%和。实时查看TYA价格图表，了解每日变化。

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF的最高价格是14.09。在12.15 - 14.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF的绩效。

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF（TYA）的最低价格为12.15。将其与当前的12.31和12.15 - 14.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TYA股票是什么时候拆分的？

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.26和-10.41%中可见。

日范围
12.30 12.34
年范围
12.15 14.09
前一天收盘价
12.26
开盘价
12.33
卖价
12.31
买价
12.61
最低价
12.30
最高价
12.34
交易量
52
日变化
0.41%
月变化
0.33%
6个月变化
-11.12%
年变化
-10.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%