TYA: Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
今日TYA汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点12.30和高点12.34进行交易。
关注Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
常见问题解答
TYA股票今天的价格是多少？
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票今天的定价为12.31。它在12.30 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.26，交易量达到52。TYA的实时价格图表显示了这些更新。
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票是否支付股息？
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF目前的价值为12.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-10.41%和USD。实时查看图表以跟踪TYA走势。
如何购买TYA股票？
您可以以12.31的当前价格购买Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票。订单通常设置在12.31或12.61附近，而52和-0.16%显示市场活动。立即关注TYA的实时图表更新。
如何投资TYA股票？
投资Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF需要考虑年度范围12.15 - 14.09和当前价格12.31。许多人在以12.31或12.61下订单之前，会比较0.33%和。实时查看TYA价格图表，了解每日变化。
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF的最高价格是14.09。在12.15 - 14.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF的绩效。
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF（TYA）的最低价格为12.15。将其与当前的12.31和12.15 - 14.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TYA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TYA股票是什么时候拆分的？
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.26和-10.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.26
- 开盘价
- 12.33
- 卖价
- 12.31
- 买价
- 12.61
- 最低价
- 12.30
- 最高价
- 12.34
- 交易量
- 52
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 0.33%
- 6个月变化
- -11.12%
- 年变化
- -10.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%