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TY: Tri Continental Corporation
Курс TY за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.65, а максимальная — 35.98.
Следите за динамикой Tri Continental Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TY
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TY сегодня?
Tri Continental Corporation (TY) сегодня оценивается на уровне 35.87. Инструмент торгуется в пределах 35.65 - 35.98, вчерашнее закрытие составило 35.72, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tri Continental Corporation?
Tri Continental Corporation в настоящее время оценивается в 35.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.75% и USD. Отслеживайте движения TY на графике в реальном времени.
Как купить акции TY?
Вы можете купить акции Tri Continental Corporation (TY) по текущей цене 35.87. Ордера обычно размещаются около 35.87 или 36.17, тогда как 25 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TY?
Инвестирование в Tri Continental Corporation предполагает учет годового диапазона 30.53 - 36.03 и текущей цены 35.87. Многие сравнивают 2.49% и 9.93% перед размещением ордеров на 35.87 или 36.17. Изучайте ежедневные изменения цены TY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tri Continental Corporation?
Самая высокая цена Tri Continental Corporation (TY) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 30.53 - 36.03, сравнение с 35.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tri Continental Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tri Continental Corporation?
Самая низкая цена Tri Continental Corporation (TY) за год составила 30.53. Сравнение с текущими 35.87 и 30.53 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TY?
В прошлом Tri Continental Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.72 и 7.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.72
- Open
- 35.74
- Bid
- 35.87
- Ask
- 36.17
- Low
- 35.65
- High
- 35.98
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 2.49%
- 6-месячное изменение
- 9.93%
- Годовое изменение
- 7.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%