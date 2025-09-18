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TY: Tri Continental Corporation

35.87 USD 0.15 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TY за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.65, а максимальная — 35.98.

Следите за динамикой Tri Continental Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TY сегодня?

Tri Continental Corporation (TY) сегодня оценивается на уровне 35.87. Инструмент торгуется в пределах 35.65 - 35.98, вчерашнее закрытие составило 35.72, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tri Continental Corporation?

Tri Continental Corporation в настоящее время оценивается в 35.87. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.75% и USD. Отслеживайте движения TY на графике в реальном времени.

Как купить акции TY?

Вы можете купить акции Tri Continental Corporation (TY) по текущей цене 35.87. Ордера обычно размещаются около 35.87 или 36.17, тогда как 25 и 0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TY?

Инвестирование в Tri Continental Corporation предполагает учет годового диапазона 30.53 - 36.03 и текущей цены 35.87. Многие сравнивают 2.49% и 9.93% перед размещением ордеров на 35.87 или 36.17. Изучайте ежедневные изменения цены TY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tri Continental Corporation?

Самая высокая цена Tri Continental Corporation (TY) за последний год составила 36.03. Акции заметно колебались в пределах 30.53 - 36.03, сравнение с 35.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tri Continental Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tri Continental Corporation?

Самая низкая цена Tri Continental Corporation (TY) за год составила 30.53. Сравнение с текущими 35.87 и 30.53 - 36.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TY?

В прошлом Tri Continental Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.72 и 7.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.65 35.98
Годовой диапазон
30.53 36.03
Предыдущее закрытие
35.72
Open
35.74
Bid
35.87
Ask
36.17
Low
35.65
High
35.98
Объем
25
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
2.49%
6-месячное изменение
9.93%
Годовое изменение
7.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%