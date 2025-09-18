TY: Tri Continental Corporation
今日TY汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.61和高点35.82进行交易。
关注Tri Continental Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
TY股票今天的价格是多少？
Tri Continental Corporation股票今天的定价为35.81。它在35.61 - 35.82范围内交易，昨天的收盘价为35.87，交易量达到87。TY的实时价格图表显示了这些更新。
Tri Continental Corporation股票是否支付股息？
Tri Continental Corporation目前的价值为35.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.57%和USD。实时查看图表以跟踪TY走势。
如何购买TY股票？
您可以以35.81的当前价格购买Tri Continental Corporation股票。订单通常设置在35.81或36.11附近，而87和0.36%显示市场活动。立即关注TY的实时图表更新。
如何投资TY股票？
投资Tri Continental Corporation需要考虑年度范围30.53 - 36.03和当前价格35.81。许多人在以35.81或36.11下订单之前，会比较2.31%和。实时查看TY价格图表，了解每日变化。
Tri Continental Corporation股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tri Continental Corporation的最高价格是36.03。在30.53 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tri Continental Corporation的绩效。
Tri Continental Corporation股票的最低价格是多少？
Tri Continental Corporation（TY）的最低价格为30.53。将其与当前的35.81和30.53 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TY股票是什么时候拆分的？
Tri Continental Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.87和7.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.87
- 开盘价
- 35.68
- 卖价
- 35.81
- 买价
- 36.11
- 最低价
- 35.61
- 最高价
- 35.82
- 交易量
- 87
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 2.31%
- 6个月变化
- 9.75%
- 年变化
- 7.57%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%