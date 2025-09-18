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TY: Tri Continental Corporation

35.81 USD 0.06 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TY汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点35.61和高点35.82进行交易。

关注Tri Continental Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TY新闻

常见问题解答

TY股票今天的价格是多少？

Tri Continental Corporation股票今天的定价为35.81。它在35.61 - 35.82范围内交易，昨天的收盘价为35.87，交易量达到87。TY的实时价格图表显示了这些更新。

Tri Continental Corporation股票是否支付股息？

Tri Continental Corporation目前的价值为35.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.57%和USD。实时查看图表以跟踪TY走势。

如何购买TY股票？

您可以以35.81的当前价格购买Tri Continental Corporation股票。订单通常设置在35.81或36.11附近，而87和0.36%显示市场活动。立即关注TY的实时图表更新。

如何投资TY股票？

投资Tri Continental Corporation需要考虑年度范围30.53 - 36.03和当前价格35.81。许多人在以35.81或36.11下订单之前，会比较2.31%和。实时查看TY价格图表，了解每日变化。

Tri Continental Corporation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tri Continental Corporation的最高价格是36.03。在30.53 - 36.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tri Continental Corporation的绩效。

Tri Continental Corporation股票的最低价格是多少？

Tri Continental Corporation（TY）的最低价格为30.53。将其与当前的35.81和30.53 - 36.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TY股票是什么时候拆分的？

Tri Continental Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.87和7.57%中可见。

日范围
35.61 35.82
年范围
30.53 36.03
前一天收盘价
35.87
开盘价
35.68
卖价
35.81
买价
36.11
最低价
35.61
最高价
35.82
交易量
87
日变化
-0.17%
月变化
2.31%
6个月变化
9.75%
年变化
7.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%