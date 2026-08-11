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TXXS: 21Shares 2x Long Sui ETF
Курс TXXS за сегодня изменился на 4.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.76, а максимальная — 20.14.
Следите за динамикой 21Shares 2x Long Sui ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TXXS сегодня?
21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) сегодня оценивается на уровне 19.90. Инструмент торгуется в пределах 19.76 - 20.14, вчерашнее закрытие составило 19.01, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares 2x Long Sui ETF?
21Shares 2x Long Sui ETF в настоящее время оценивается в 19.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.20% и USD. Отслеживайте движения TXXS на графике в реальном времени.
Как купить акции TXXS?
Вы можете купить акции 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) по текущей цене 19.90. Ордера обычно размещаются около 19.90 или 20.20, тогда как 11 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TXXS?
Инвестирование в 21Shares 2x Long Sui ETF предполагает учет годового диапазона 1.83 - 30.70 и текущей цены 19.90. Многие сравнивают 0.56% и 327.04% перед размещением ордеров на 19.90 или 20.20. Изучайте ежедневные изменения цены TXXS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 21Shares 2x Long Sui ETF?
Самая высокая цена 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) за последний год составила 30.70. Акции заметно колебались в пределах 1.83 - 30.70, сравнение с 19.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares 2x Long Sui ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 21Shares 2x Long Sui ETF?
Самая низкая цена 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) за год составила 1.83. Сравнение с текущими 19.90 и 1.83 - 30.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TXXS?
В прошлом 21Shares 2x Long Sui ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.01 и -23.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.01
- Open
- 20.14
- Bid
- 19.90
- Ask
- 20.20
- Low
- 19.76
- High
- 20.14
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 4.68%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 327.04%
- Годовое изменение
- -23.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%