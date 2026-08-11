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TXXS: 21Shares 2x Long Sui ETF

19.90 USD 0.89 (4.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TXXS за сегодня изменился на 4.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.76, а максимальная — 20.14.

Следите за динамикой 21Shares 2x Long Sui ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TXXS сегодня?

21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) сегодня оценивается на уровне 19.90. Инструмент торгуется в пределах 19.76 - 20.14, вчерашнее закрытие составило 19.01, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares 2x Long Sui ETF?

21Shares 2x Long Sui ETF в настоящее время оценивается в 19.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -23.20% и USD. Отслеживайте движения TXXS на графике в реальном времени.

Как купить акции TXXS?

Вы можете купить акции 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) по текущей цене 19.90. Ордера обычно размещаются около 19.90 или 20.20, тогда как 11 и -1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TXXS?

Инвестирование в 21Shares 2x Long Sui ETF предполагает учет годового диапазона 1.83 - 30.70 и текущей цены 19.90. Многие сравнивают 0.56% и 327.04% перед размещением ордеров на 19.90 или 20.20. Изучайте ежедневные изменения цены TXXS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 21Shares 2x Long Sui ETF?

Самая высокая цена 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) за последний год составила 30.70. Акции заметно колебались в пределах 1.83 - 30.70, сравнение с 19.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares 2x Long Sui ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 21Shares 2x Long Sui ETF?

Самая низкая цена 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) за год составила 1.83. Сравнение с текущими 19.90 и 1.83 - 30.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TXXS?

В прошлом 21Shares 2x Long Sui ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.01 и -23.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.76 20.14
Годовой диапазон
1.83 30.70
Предыдущее закрытие
19.01
Open
20.14
Bid
19.90
Ask
20.20
Low
19.76
High
20.14
Объем
11
Дневное изменение
4.68%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
327.04%
Годовое изменение
-23.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%