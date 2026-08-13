TXXS: 21Shares 2x Long Sui ETF
今日TXXS汇率已更改-3.97%。当日，交易品种以低点19.11和高点19.57进行交易。
关注21Shares 2x Long Sui ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TXXS股票今天的价格是多少？
21Shares 2x Long Sui ETF股票今天的定价为19.11。它在19.11 - 19.57范围内交易，昨天的收盘价为19.90，交易量达到4。TXXS的实时价格图表显示了这些更新。
21Shares 2x Long Sui ETF股票是否支付股息？
21Shares 2x Long Sui ETF目前的价值为19.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.24%和USD。实时查看图表以跟踪TXXS走势。
如何购买TXXS股票？
您可以以19.11的当前价格购买21Shares 2x Long Sui ETF股票。订单通常设置在19.11或19.41附近，而4和-2.35%显示市场活动。立即关注TXXS的实时图表更新。
如何投资TXXS股票？
投资21Shares 2x Long Sui ETF需要考虑年度范围1.83 - 30.70和当前价格19.11。许多人在以19.11或19.41下订单之前，会比较-3.44%和。实时查看TXXS价格图表，了解每日变化。
21Shares 2x Long Sui ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，21Shares 2x Long Sui ETF的最高价格是30.70。在1.83 - 30.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares 2x Long Sui ETF的绩效。
21Shares 2x Long Sui ETF股票的最低价格是多少？
21Shares 2x Long Sui ETF（TXXS）的最低价格为1.83。将其与当前的19.11和1.83 - 30.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXXS股票是什么时候拆分的？
21Shares 2x Long Sui ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.90和-26.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.90
- 开盘价
- 19.57
- 卖价
- 19.11
- 买价
- 19.41
- 最低价
- 19.11
- 最高价
- 19.57
- 交易量
- 4
- 日变化
- -3.97%
- 月变化
- -3.44%
- 6个月变化
- 310.09%
- 年变化
- -26.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%