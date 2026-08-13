TXXS股票今天的价格是多少？ 21Shares 2x Long Sui ETF股票今天的定价为19.11。它在19.11 - 19.57范围内交易，昨天的收盘价为19.90，交易量达到4。TXXS的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares 2x Long Sui ETF股票是否支付股息？ 21Shares 2x Long Sui ETF目前的价值为19.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.24%和USD。实时查看图表以跟踪TXXS走势。

如何购买TXXS股票？ 您可以以19.11的当前价格购买21Shares 2x Long Sui ETF股票。订单通常设置在19.11或19.41附近，而4和-2.35%显示市场活动。立即关注TXXS的实时图表更新。

如何投资TXXS股票？ 投资21Shares 2x Long Sui ETF需要考虑年度范围1.83 - 30.70和当前价格19.11。许多人在以19.11或19.41下订单之前，会比较-3.44%和。实时查看TXXS价格图表，了解每日变化。

21Shares 2x Long Sui ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，21Shares 2x Long Sui ETF的最高价格是30.70。在1.83 - 30.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares 2x Long Sui ETF的绩效。

21Shares 2x Long Sui ETF股票的最低价格是多少？ 21Shares 2x Long Sui ETF（TXXS）的最低价格为1.83。将其与当前的19.11和1.83 - 30.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。