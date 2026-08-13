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TXXS: 21Shares 2x Long Sui ETF

19.11 USD 0.79 (3.97%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXXS汇率已更改-3.97%。当日，交易品种以低点19.11和高点19.57进行交易。

关注21Shares 2x Long Sui ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TXXS股票今天的价格是多少？

21Shares 2x Long Sui ETF股票今天的定价为19.11。它在19.11 - 19.57范围内交易，昨天的收盘价为19.90，交易量达到4。TXXS的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares 2x Long Sui ETF股票是否支付股息？

21Shares 2x Long Sui ETF目前的价值为19.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.24%和USD。实时查看图表以跟踪TXXS走势。

如何购买TXXS股票？

您可以以19.11的当前价格购买21Shares 2x Long Sui ETF股票。订单通常设置在19.11或19.41附近，而4和-2.35%显示市场活动。立即关注TXXS的实时图表更新。

如何投资TXXS股票？

投资21Shares 2x Long Sui ETF需要考虑年度范围1.83 - 30.70和当前价格19.11。许多人在以19.11或19.41下订单之前，会比较-3.44%和。实时查看TXXS价格图表，了解每日变化。

21Shares 2x Long Sui ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，21Shares 2x Long Sui ETF的最高价格是30.70。在1.83 - 30.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares 2x Long Sui ETF的绩效。

21Shares 2x Long Sui ETF股票的最低价格是多少？

21Shares 2x Long Sui ETF（TXXS）的最低价格为1.83。将其与当前的19.11和1.83 - 30.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXXS股票是什么时候拆分的？

21Shares 2x Long Sui ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.90和-26.24%中可见。

日范围
19.11 19.57
年范围
1.83 30.70
前一天收盘价
19.90
开盘价
19.57
卖价
19.11
买价
19.41
最低价
19.11
最高价
19.57
交易量
4
日变化
-3.97%
月变化
-3.44%
6个月变化
310.09%
年变化
-26.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%