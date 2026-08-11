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TXXD: 21Shares 2x Long Dogecoin ETF
Курс TXXD за сегодня изменился на 3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.98, а максимальная — 3.03.
Следите за динамикой 21Shares 2x Long Dogecoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TXXD сегодня?
21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) сегодня оценивается на уровне 3.03. Инструмент торгуется в пределах 2.98 - 3.03, вчерашнее закрытие составило 2.92, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?
21Shares 2x Long Dogecoin ETF в настоящее время оценивается в 3.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.05% и USD. Отслеживайте движения TXXD на графике в реальном времени.
Как купить акции TXXD?
Вы можете купить акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) по текущей цене 3.03. Ордера обычно размещаются около 3.03 или 3.33, тогда как 15 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TXXD?
Инвестирование в 21Shares 2x Long Dogecoin ETF предполагает учет годового диапазона 2.80 - 27.68 и текущей цены 3.03. Многие сравнивают 3.77% и -52.36% перед размещением ордеров на 3.03 или 3.33. Изучайте ежедневные изменения цены TXXD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?
Самая высокая цена 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) за последний год составила 27.68. Акции заметно колебались в пределах 2.80 - 27.68, сравнение с 2.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares 2x Long Dogecoin ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?
Самая низкая цена 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) за год составила 2.80. Сравнение с текущими 3.03 и 2.80 - 27.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TXXD?
В прошлом 21Shares 2x Long Dogecoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.92 и -89.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.92
- Open
- 3.01
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Low
- 2.98
- High
- 3.03
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 3.77%
- Месячное изменение
- 3.77%
- 6-месячное изменение
- -52.36%
- Годовое изменение
- -89.05%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%