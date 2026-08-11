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TXXD: 21Shares 2x Long Dogecoin ETF

3.03 USD 0.11 (3.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TXXD за сегодня изменился на 3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.98, а максимальная — 3.03.

Следите за динамикой 21Shares 2x Long Dogecoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TXXD сегодня?

21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) сегодня оценивается на уровне 3.03. Инструмент торгуется в пределах 2.98 - 3.03, вчерашнее закрытие составило 2.92, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXXD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?

21Shares 2x Long Dogecoin ETF в настоящее время оценивается в 3.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.05% и USD. Отслеживайте движения TXXD на графике в реальном времени.

Как купить акции TXXD?

Вы можете купить акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) по текущей цене 3.03. Ордера обычно размещаются около 3.03 или 3.33, тогда как 15 и 0.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXXD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TXXD?

Инвестирование в 21Shares 2x Long Dogecoin ETF предполагает учет годового диапазона 2.80 - 27.68 и текущей цены 3.03. Многие сравнивают 3.77% и -52.36% перед размещением ордеров на 3.03 или 3.33. Изучайте ежедневные изменения цены TXXD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?

Самая высокая цена 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) за последний год составила 27.68. Акции заметно колебались в пределах 2.80 - 27.68, сравнение с 2.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares 2x Long Dogecoin ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 21Shares 2x Long Dogecoin ETF?

Самая низкая цена 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) за год составила 2.80. Сравнение с текущими 3.03 и 2.80 - 27.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXXD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TXXD?

В прошлом 21Shares 2x Long Dogecoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.92 и -89.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.98 3.03
Годовой диапазон
2.80 27.68
Предыдущее закрытие
2.92
Open
3.01
Bid
3.03
Ask
3.33
Low
2.98
High
3.03
Объем
15
Дневное изменение
3.77%
Месячное изменение
3.77%
6-месячное изменение
-52.36%
Годовое изменение
-89.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%