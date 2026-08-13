TXXD: 21Shares 2x Long Dogecoin ETF
今日TXXD汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点2.95和高点3.03进行交易。
关注21Shares 2x Long Dogecoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TXXD股票今天的价格是多少？
21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票今天的定价为2.98。它在2.95 - 3.03范围内交易，昨天的收盘价为2.92，交易量达到28。TXXD的实时价格图表显示了这些更新。
21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票是否支付股息？
21Shares 2x Long Dogecoin ETF目前的价值为2.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.23%和USD。实时查看图表以跟踪TXXD走势。
如何购买TXXD股票？
您可以以2.98的当前价格购买21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票。订单通常设置在2.98或3.28附近，而28和-1.00%显示市场活动。立即关注TXXD的实时图表更新。
如何投资TXXD股票？
投资21Shares 2x Long Dogecoin ETF需要考虑年度范围2.80 - 27.68和当前价格2.98。许多人在以2.98或3.28下订单之前，会比较2.05%和。实时查看TXXD价格图表，了解每日变化。
21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，21Shares 2x Long Dogecoin ETF的最高价格是27.68。在2.80 - 27.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares 2x Long Dogecoin ETF的绩效。
21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票的最低价格是多少？
21Shares 2x Long Dogecoin ETF（TXXD）的最低价格为2.80。将其与当前的2.98和2.80 - 27.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXXD股票是什么时候拆分的？
21Shares 2x Long Dogecoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.92和-89.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.92
- 开盘价
- 3.01
- 卖价
- 2.98
- 买价
- 3.28
- 最低价
- 2.95
- 最高价
- 3.03
- 交易量
- 28
- 日变化
- 2.05%
- 月变化
- 2.05%
- 6个月变化
- -53.14%
- 年变化
- -89.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%