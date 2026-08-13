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TXXD: 21Shares 2x Long Dogecoin ETF

2.98 USD 0.06 (2.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXXD汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点2.95和高点3.03进行交易。

关注21Shares 2x Long Dogecoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TXXD股票今天的价格是多少？

21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票今天的定价为2.98。它在2.95 - 3.03范围内交易，昨天的收盘价为2.92，交易量达到28。TXXD的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票是否支付股息？

21Shares 2x Long Dogecoin ETF目前的价值为2.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-89.23%和USD。实时查看图表以跟踪TXXD走势。

如何购买TXXD股票？

您可以以2.98的当前价格购买21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票。订单通常设置在2.98或3.28附近，而28和-1.00%显示市场活动。立即关注TXXD的实时图表更新。

如何投资TXXD股票？

投资21Shares 2x Long Dogecoin ETF需要考虑年度范围2.80 - 27.68和当前价格2.98。许多人在以2.98或3.28下订单之前，会比较2.05%和。实时查看TXXD价格图表，了解每日变化。

21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，21Shares 2x Long Dogecoin ETF的最高价格是27.68。在2.80 - 27.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares 2x Long Dogecoin ETF的绩效。

21Shares 2x Long Dogecoin ETF股票的最低价格是多少？

21Shares 2x Long Dogecoin ETF（TXXD）的最低价格为2.80。将其与当前的2.98和2.80 - 27.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXXD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXXD股票是什么时候拆分的？

21Shares 2x Long Dogecoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.92和-89.23%中可见。

日范围
2.95 3.03
年范围
2.80 27.68
前一天收盘价
2.92
开盘价
3.01
卖价
2.98
买价
3.28
最低价
2.95
最高价
3.03
交易量
28
日变化
2.05%
月变化
2.05%
6个月变化
-53.14%
年变化
-89.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%