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TXUE: Thornburg International Equity ETF

36.69 USD 0.11 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TXUE за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.64, а максимальная — 36.69.

Следите за динамикой Thornburg International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TXUE сегодня?

Thornburg International Equity ETF (TXUE) сегодня оценивается на уровне 36.69. Инструмент торгуется в пределах 36.64 - 36.69, вчерашнее закрытие составило 36.58, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXUE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg International Equity ETF?

Thornburg International Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.88% и USD. Отслеживайте движения TXUE на графике в реальном времени.

Как купить акции TXUE?

Вы можете купить акции Thornburg International Equity ETF (TXUE) по текущей цене 36.69. Ордера обычно размещаются около 36.69 или 36.99, тогда как 7 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXUE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TXUE?

Инвестирование в Thornburg International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.01 - 36.74 и текущей цены 36.69. Многие сравнивают 1.92% и 7.75% перед размещением ордеров на 36.69 или 36.99. Изучайте ежедневные изменения цены TXUE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thornburg International Equity ETF?

Самая высокая цена Thornburg International Equity ETF (TXUE) за последний год составила 36.74. Акции заметно колебались в пределах 31.01 - 36.74, сравнение с 36.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg International Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thornburg International Equity ETF?

Самая низкая цена Thornburg International Equity ETF (TXUE) за год составила 31.01. Сравнение с текущими 36.69 и 31.01 - 36.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXUE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TXUE?

В прошлом Thornburg International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.58 и 7.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.64 36.69
Годовой диапазон
31.01 36.74
Предыдущее закрытие
36.58
Open
36.64
Bid
36.69
Ask
36.99
Low
36.64
High
36.69
Объем
7
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
1.92%
6-месячное изменение
7.75%
Годовое изменение
7.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%