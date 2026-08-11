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TXUE: Thornburg International Equity ETF
Курс TXUE за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.64, а максимальная — 36.69.
Следите за динамикой Thornburg International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TXUE сегодня?
Thornburg International Equity ETF (TXUE) сегодня оценивается на уровне 36.69. Инструмент торгуется в пределах 36.64 - 36.69, вчерашнее закрытие составило 36.58, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXUE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thornburg International Equity ETF?
Thornburg International Equity ETF в настоящее время оценивается в 36.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.88% и USD. Отслеживайте движения TXUE на графике в реальном времени.
Как купить акции TXUE?
Вы можете купить акции Thornburg International Equity ETF (TXUE) по текущей цене 36.69. Ордера обычно размещаются около 36.69 или 36.99, тогда как 7 и 0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXUE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TXUE?
Инвестирование в Thornburg International Equity ETF предполагает учет годового диапазона 31.01 - 36.74 и текущей цены 36.69. Многие сравнивают 1.92% и 7.75% перед размещением ордеров на 36.69 или 36.99. Изучайте ежедневные изменения цены TXUE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thornburg International Equity ETF?
Самая высокая цена Thornburg International Equity ETF (TXUE) за последний год составила 36.74. Акции заметно колебались в пределах 31.01 - 36.74, сравнение с 36.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thornburg International Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thornburg International Equity ETF?
Самая низкая цена Thornburg International Equity ETF (TXUE) за год составила 31.01. Сравнение с текущими 36.69 и 31.01 - 36.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXUE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TXUE?
В прошлом Thornburg International Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.58 и 7.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.58
- Open
- 36.64
- Bid
- 36.69
- Ask
- 36.99
- Low
- 36.64
- High
- 36.69
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 1.92%
- 6-месячное изменение
- 7.75%
- Годовое изменение
- 7.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%