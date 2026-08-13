TXUE股票今天的价格是多少？ Thornburg International Equity ETF股票今天的定价为36.59。它在36.50 - 36.69范围内交易，昨天的收盘价为36.58，交易量达到72。TXUE的实时价格图表显示了这些更新。

Thornburg International Equity ETF股票是否支付股息？ Thornburg International Equity ETF目前的价值为36.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.59%和USD。实时查看图表以跟踪TXUE走势。

如何购买TXUE股票？ 您可以以36.59的当前价格购买Thornburg International Equity ETF股票。订单通常设置在36.59或36.89附近，而72和-0.14%显示市场活动。立即关注TXUE的实时图表更新。

如何投资TXUE股票？ 投资Thornburg International Equity ETF需要考虑年度范围31.01 - 36.74和当前价格36.59。许多人在以36.59或36.89下订单之前，会比较1.64%和。实时查看TXUE价格图表，了解每日变化。

Thornburg International Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Thornburg International Equity ETF的最高价格是36.74。在31.01 - 36.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg International Equity ETF的绩效。

Thornburg International Equity ETF股票的最低价格是多少？ Thornburg International Equity ETF（TXUE）的最低价格为31.01。将其与当前的36.59和31.01 - 36.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXUE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。