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TXUE: Thornburg International Equity ETF

36.59 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXUE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点36.50和高点36.69进行交易。

关注Thornburg International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TXUE股票今天的价格是多少？

Thornburg International Equity ETF股票今天的定价为36.59。它在36.50 - 36.69范围内交易，昨天的收盘价为36.58，交易量达到72。TXUE的实时价格图表显示了这些更新。

Thornburg International Equity ETF股票是否支付股息？

Thornburg International Equity ETF目前的价值为36.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.59%和USD。实时查看图表以跟踪TXUE走势。

如何购买TXUE股票？

您可以以36.59的当前价格购买Thornburg International Equity ETF股票。订单通常设置在36.59或36.89附近，而72和-0.14%显示市场活动。立即关注TXUE的实时图表更新。

如何投资TXUE股票？

投资Thornburg International Equity ETF需要考虑年度范围31.01 - 36.74和当前价格36.59。许多人在以36.59或36.89下订单之前，会比较1.64%和。实时查看TXUE价格图表，了解每日变化。

Thornburg International Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Thornburg International Equity ETF的最高价格是36.74。在31.01 - 36.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg International Equity ETF的绩效。

Thornburg International Equity ETF股票的最低价格是多少？

Thornburg International Equity ETF（TXUE）的最低价格为31.01。将其与当前的36.59和31.01 - 36.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXUE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXUE股票是什么时候拆分的？

Thornburg International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.58和7.59%中可见。

日范围
36.50 36.69
年范围
31.01 36.74
前一天收盘价
36.58
开盘价
36.64
卖价
36.59
买价
36.89
最低价
36.50
最高价
36.69
交易量
72
日变化
0.03%
月变化
1.64%
6个月变化
7.46%
年变化
7.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%