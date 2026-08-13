TXUE: Thornburg International Equity ETF
今日TXUE汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点36.50和高点36.69进行交易。
关注Thornburg International Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TXUE股票今天的价格是多少？
Thornburg International Equity ETF股票今天的定价为36.59。它在36.50 - 36.69范围内交易，昨天的收盘价为36.58，交易量达到72。TXUE的实时价格图表显示了这些更新。
Thornburg International Equity ETF股票是否支付股息？
Thornburg International Equity ETF目前的价值为36.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.59%和USD。实时查看图表以跟踪TXUE走势。
如何购买TXUE股票？
您可以以36.59的当前价格购买Thornburg International Equity ETF股票。订单通常设置在36.59或36.89附近，而72和-0.14%显示市场活动。立即关注TXUE的实时图表更新。
如何投资TXUE股票？
投资Thornburg International Equity ETF需要考虑年度范围31.01 - 36.74和当前价格36.59。许多人在以36.59或36.89下订单之前，会比较1.64%和。实时查看TXUE价格图表，了解每日变化。
Thornburg International Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thornburg International Equity ETF的最高价格是36.74。在31.01 - 36.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thornburg International Equity ETF的绩效。
Thornburg International Equity ETF股票的最低价格是多少？
Thornburg International Equity ETF（TXUE）的最低价格为31.01。将其与当前的36.59和31.01 - 36.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXUE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXUE股票是什么时候拆分的？
Thornburg International Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.58和7.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.58
- 开盘价
- 36.64
- 卖价
- 36.59
- 买价
- 36.89
- 最低价
- 36.50
- 最高价
- 36.69
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 7.46%
- 年变化
- 7.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%