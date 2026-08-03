Курс TXS за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.07, а максимальная — 42.12.

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