TXS: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF
今日TXS汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点42.14和高点42.37进行交易。
关注Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXS新闻
常见问题解答
TXS股票今天的价格是多少？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票今天的定价为42.23。它在42.14 - 42.37范围内交易，昨天的收盘价为42.12，交易量达到6。TXS的实时价格图表显示了这些更新。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票是否支付股息？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF目前的价值为42.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.81%和USD。实时查看图表以跟踪TXS走势。
如何购买TXS股票？
您可以以42.23的当前价格购买Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票。订单通常设置在42.23或42.53附近，而6和0.21%显示市场活动。立即关注TXS的实时图表更新。
如何投资TXS股票？
投资Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF需要考虑年度范围36.80 - 42.37和当前价格42.23。许多人在以42.23或42.53下订单之前，会比较2.20%和。实时查看TXS价格图表，了解每日变化。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF的最高价格是42.37。在36.80 - 42.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF的绩效。
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票的最低价格是多少？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF（TXS）的最低价格为36.80。将其与当前的42.23和36.80 - 42.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXS股票是什么时候拆分的？
Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.12和8.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.12
- 开盘价
- 42.14
- 卖价
- 42.23
- 买价
- 42.53
- 最低价
- 42.14
- 最高价
- 42.37
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 2.20%
- 6个月变化
- 8.42%
- 年变化
- 8.81%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%