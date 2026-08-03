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TXS: Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF

42.23 USD 0.11 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXS汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点42.14和高点42.37进行交易。

关注Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TXS新闻

常见问题解答

TXS股票今天的价格是多少？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票今天的定价为42.23。它在42.14 - 42.37范围内交易，昨天的收盘价为42.12，交易量达到6。TXS的实时价格图表显示了这些更新。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票是否支付股息？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF目前的价值为42.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.81%和USD。实时查看图表以跟踪TXS走势。

如何购买TXS股票？

您可以以42.23的当前价格购买Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票。订单通常设置在42.23或42.53附近，而6和0.21%显示市场活动。立即关注TXS的实时图表更新。

如何投资TXS股票？

投资Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF需要考虑年度范围36.80 - 42.37和当前价格42.23。许多人在以42.23或42.53下订单之前，会比较2.20%和。实时查看TXS价格图表，了解每日变化。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF的最高价格是42.37。在36.80 - 42.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF的绩效。

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF股票的最低价格是多少？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF（TXS）的最低价格为36.80。将其与当前的42.23和36.80 - 42.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXS股票是什么时候拆分的？

Texas Capital Funds Trust Texas Capital Texas Equity Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.12和8.81%中可见。

日范围
42.14 42.37
年范围
36.80 42.37
前一天收盘价
42.12
开盘价
42.14
卖价
42.23
买价
42.53
最低价
42.14
最高价
42.37
交易量
6
日变化
0.26%
月变化
2.20%
6个月变化
8.42%
年变化
8.81%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%