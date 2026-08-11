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TXBC: 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC

13.09 USD 0.08 (0.61%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TXBC за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.09, а максимальная — 13.31.

Следите за динамикой 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TXBC сегодня?

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) сегодня оценивается на уровне 13.09. Инструмент торгуется в пределах 13.09 - 13.31, вчерашнее закрытие составило 13.17, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXBC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC в настоящее время оценивается в 13.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.28% и USD. Отслеживайте движения TXBC на графике в реальном времени.

Как купить акции TXBC?

Вы можете купить акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) по текущей цене 13.09. Ордера обычно размещаются около 13.09 или 13.39, тогда как 4 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXBC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TXBC?

Инвестирование в 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC предполагает учет годового диапазона 11.68 - 24.02 и текущей цены 13.09. Многие сравнивают 0.77% и -13.88% перед размещением ордеров на 13.09 или 13.39. Изучайте ежедневные изменения цены TXBC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?

Самая высокая цена 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) за последний год составила 24.02. Акции заметно колебались в пределах 11.68 - 24.02, сравнение с 13.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?

Самая низкая цена 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) за год составила 11.68. Сравнение с текущими 13.09 и 11.68 - 24.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXBC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TXBC?

В прошлом 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.17 и -43.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.09 13.31
Годовой диапазон
11.68 24.02
Предыдущее закрытие
13.17
Open
13.31
Bid
13.09
Ask
13.39
Low
13.09
High
13.31
Объем
4
Дневное изменение
-0.61%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
-13.88%
Годовое изменение
-43.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%