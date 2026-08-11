- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TXBC: 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC
Курс TXBC за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.09, а максимальная — 13.31.
Следите за динамикой 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TXBC сегодня?
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) сегодня оценивается на уровне 13.09. Инструмент торгуется в пределах 13.09 - 13.31, вчерашнее закрытие составило 13.17, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TXBC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC в настоящее время оценивается в 13.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.28% и USD. Отслеживайте движения TXBC на графике в реальном времени.
Как купить акции TXBC?
Вы можете купить акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) по текущей цене 13.09. Ордера обычно размещаются около 13.09 или 13.39, тогда как 4 и -1.65% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TXBC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TXBC?
Инвестирование в 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC предполагает учет годового диапазона 11.68 - 24.02 и текущей цены 13.09. Многие сравнивают 0.77% и -13.88% перед размещением ордеров на 13.09 или 13.39. Изучайте ежедневные изменения цены TXBC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?
Самая высокая цена 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) за последний год составила 24.02. Акции заметно колебались в пределах 11.68 - 24.02, сравнение с 13.17 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC?
Самая низкая цена 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC (TXBC) за год составила 11.68. Сравнение с текущими 13.09 и 11.68 - 24.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TXBC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TXBC?
В прошлом 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.17 и -43.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.17
- Open
- 13.31
- Bid
- 13.09
- Ask
- 13.39
- Low
- 13.09
- High
- 13.31
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- -13.88%
- Годовое изменение
- -43.28%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%