TXBC股票今天的价格是多少？ 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票今天的定价为13.09。它在13.09 - 13.31范围内交易，昨天的收盘价为13.17，交易量达到4。TXBC的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票是否支付股息？ 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪TXBC走势。

如何购买TXBC股票？ 您可以以13.09的当前价格购买21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而4和-1.65%显示市场活动。立即关注TXBC的实时图表更新。

如何投资TXBC股票？ 投资21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC需要考虑年度范围11.68 - 24.02和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TXBC价格图表，了解每日变化。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的最高价格是24.02。在11.68 - 24.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的绩效。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最低价格是多少？ 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC（TXBC）的最低价格为11.68。将其与当前的13.09和11.68 - 24.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。