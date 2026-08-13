TXBC: 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC
今日TXBC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点13.09和高点13.31进行交易。
关注21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TXBC股票今天的价格是多少？
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票今天的定价为13.09。它在13.09 - 13.31范围内交易，昨天的收盘价为13.17，交易量达到4。TXBC的实时价格图表显示了这些更新。
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票是否支付股息？
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪TXBC走势。
如何购买TXBC股票？
您可以以13.09的当前价格购买21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而4和-1.65%显示市场活动。立即关注TXBC的实时图表更新。
如何投资TXBC股票？
投资21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC需要考虑年度范围11.68 - 24.02和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TXBC价格图表，了解每日变化。
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的最高价格是24.02。在11.68 - 24.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的绩效。
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最低价格是多少？
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC（TXBC）的最低价格为11.68。将其与当前的13.09和11.68 - 24.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TXBC股票是什么时候拆分的？
21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.17和-43.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.17
- 开盘价
- 13.31
- 卖价
- 13.09
- 买价
- 13.39
- 最低价
- 13.09
- 最高价
- 13.31
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.61%
- 月变化
- 0.77%
- 6个月变化
- -13.88%
- 年变化
- -43.28%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%