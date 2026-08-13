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TXBC: 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC

13.09 USD 0.08 (0.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TXBC汇率已更改-0.61%。当日，交易品种以低点13.09和高点13.31进行交易。

关注21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

TXBC股票今天的价格是多少？

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票今天的定价为13.09。它在13.09 - 13.31范围内交易，昨天的收盘价为13.17，交易量达到4。TXBC的实时价格图表显示了这些更新。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票是否支付股息？

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC目前的价值为13.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.28%和USD。实时查看图表以跟踪TXBC走势。

如何购买TXBC股票？

您可以以13.09的当前价格购买21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票。订单通常设置在13.09或13.39附近，而4和-1.65%显示市场活动。立即关注TXBC的实时图表更新。

如何投资TXBC股票？

投资21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC需要考虑年度范围11.68 - 24.02和当前价格13.09。许多人在以13.09或13.39下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TXBC价格图表，了解每日变化。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的最高价格是24.02。在11.68 - 24.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC的绩效。

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC股票的最低价格是多少？

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC（TXBC）的最低价格为11.68。将其与当前的13.09和11.68 - 24.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TXBC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TXBC股票是什么时候拆分的？

21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.17和-43.28%中可见。

日范围
13.09 13.31
年范围
11.68 24.02
前一天收盘价
13.17
开盘价
13.31
卖价
13.09
买价
13.39
最低价
13.09
最高价
13.31
交易量
4
日变化
-0.61%
月变化
0.77%
6个月变化
-13.88%
年变化
-43.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%