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TWM: ProShares UltraShort Russell2000

20.58 USD 0.25 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TWM за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.57, а максимальная — 20.73.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWM сегодня?

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) сегодня оценивается на уровне 20.58. Инструмент торгуется в пределах 20.57 - 20.73, вчерашнее закрытие составило 20.83, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Russell2000?

ProShares UltraShort Russell2000 в настоящее время оценивается в 20.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.87% и USD. Отслеживайте движения TWM на графике в реальном времени.

Как купить акции TWM?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) по текущей цене 20.58. Ордера обычно размещаются около 20.58 или 20.88, тогда как 93 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWM?

Инвестирование в ProShares UltraShort Russell2000 предполагает учет годового диапазона 20.37 - 33.51 и текущей цены 20.58. Многие сравнивают -6.07% и -29.42% перед размещением ордеров на 20.58 или 20.88. Изучайте ежедневные изменения цены TWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Russell2000?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) за последний год составила 33.51. Акции заметно колебались в пределах 20.37 - 33.51, сравнение с 20.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Russell2000 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Russell2000?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) за год составила 20.37. Сравнение с текущими 20.58 и 20.37 - 33.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWM?

В прошлом ProShares UltraShort Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.83 и -26.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.57 20.73
Годовой диапазон
20.37 33.51
Предыдущее закрытие
20.83
Open
20.70
Bid
20.58
Ask
20.88
Low
20.57
High
20.73
Объем
93
Дневное изменение
-1.20%
Месячное изменение
-6.07%
6-месячное изменение
-29.42%
Годовое изменение
-26.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%