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TWM: ProShares UltraShort Russell2000
Курс TWM за сегодня изменился на -1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.57, а максимальная — 20.73.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWM сегодня?
ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) сегодня оценивается на уровне 20.58. Инструмент торгуется в пределах 20.57 - 20.73, вчерашнее закрытие составило 20.83, а торговый объем достиг 93. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Russell2000?
ProShares UltraShort Russell2000 в настоящее время оценивается в 20.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.87% и USD. Отслеживайте движения TWM на графике в реальном времени.
Как купить акции TWM?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) по текущей цене 20.58. Ордера обычно размещаются около 20.58 или 20.88, тогда как 93 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWM?
Инвестирование в ProShares UltraShort Russell2000 предполагает учет годового диапазона 20.37 - 33.51 и текущей цены 20.58. Многие сравнивают -6.07% и -29.42% перед размещением ордеров на 20.58 или 20.88. Изучайте ежедневные изменения цены TWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Russell2000?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) за последний год составила 33.51. Акции заметно колебались в пределах 20.37 - 33.51, сравнение с 20.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Russell2000 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Russell2000?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) за год составила 20.37. Сравнение с текущими 20.58 и 20.37 - 33.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWM?
В прошлом ProShares UltraShort Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.83 и -26.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.83
- Open
- 20.70
- Bid
- 20.58
- Ask
- 20.88
- Low
- 20.57
- High
- 20.73
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -1.20%
- Месячное изменение
- -6.07%
- 6-месячное изменение
- -29.42%
- Годовое изменение
- -26.87%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%