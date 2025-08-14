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TWM: 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

20.71 USD 0.12 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TWM汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点20.57和高点20.74进行交易。

关注罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TWM新闻

常见问题解答

TWM股票今天的价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票今天的定价为20.71。它在20.57 - 20.74范围内交易，昨天的收盘价为20.83，交易量达到263。TWM的实时价格图表显示了这些更新。

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票是否支付股息？

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.40%和USD。实时查看图表以跟踪TWM走势。

如何购买TWM股票？

您可以以20.71的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而263和0.05%显示市场活动。立即关注TWM的实时图表更新。

如何投资TWM股票？

投资罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空需要考虑年度范围20.37 - 33.51和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较-5.48%和。实时查看TWM价格图表，了解每日变化。

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票的最高价格是多少？

在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空的最高价格是33.51。在20.37 - 33.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空的绩效。

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票的最低价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空（TWM）的最低价格为20.37。将其与当前的20.71和20.37 - 33.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TWM股票是什么时候拆分的？

罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.83和-26.40%中可见。

日范围
20.57 20.74
年范围
20.37 33.51
前一天收盘价
20.83
开盘价
20.70
卖价
20.71
买价
21.01
最低价
20.57
最高价
20.74
交易量
263
日变化
-0.58%
月变化
-5.48%
6个月变化
-28.98%
年变化
-26.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%