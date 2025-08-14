TWM: 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空
今日TWM汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点20.57和高点20.74进行交易。
关注罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWM新闻
- 戴盟机器人宣布完成数亿元融资，蚂蚁集团领投
- How The Iran War Could Trigger A Global Recession Hitting The U.S.
- Stagflation First, Disinflation Later
- Oil Spike Lifts Recession Risk, But Outlook Still Depends On Broader Conditions
- Tehran Defies U.S. As Conflict Escalates And Markets Reel
- Above The Noise: Rethinking 2025 Narratives
- Real Income Continues To Rise
- Recession Risk Is Low, But Softer Labor Market Raises Red Flags
- 泰德沃特中游公司2025年第三季度财报电话会议揭示净亏损
- Earnings call transcript: Tidewater Midstream Q3 2025 reveals net loss
- Promised Recession… So Where Is It?
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Earnings call transcript: Tidewater Midstream’s Q2 2025 results disappoint
常见问题解答
TWM股票今天的价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票今天的定价为20.71。它在20.57 - 20.74范围内交易，昨天的收盘价为20.83，交易量达到263。TWM的实时价格图表显示了这些更新。
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票是否支付股息？
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空目前的价值为20.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.40%和USD。实时查看图表以跟踪TWM走势。
如何购买TWM股票？
您可以以20.71的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票。订单通常设置在20.71或21.01附近，而263和0.05%显示市场活动。立即关注TWM的实时图表更新。
如何投资TWM股票？
投资罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空需要考虑年度范围20.37 - 33.51和当前价格20.71。许多人在以20.71或21.01下订单之前，会比较-5.48%和。实时查看TWM价格图表，了解每日变化。
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票的最高价格是多少？
在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空的最高价格是33.51。在20.37 - 33.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空的绩效。
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空股票的最低价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空（TWM）的最低价格为20.37。将其与当前的20.71和20.37 - 33.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TWM股票是什么时候拆分的？
罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.83和-26.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.83
- 开盘价
- 20.70
- 卖价
- 20.71
- 买价
- 21.01
- 最低价
- 20.57
- 最高价
- 20.74
- 交易量
- 263
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -5.48%
- 6个月变化
- -28.98%
- 年变化
- -26.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%