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TUSB: Thrivent Ultra Short Bond ETF
Курс TUSB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.46, а максимальная — 50.51.
Следите за динамикой Thrivent Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TUSB сегодня?
Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) сегодня оценивается на уровне 50.46. Инструмент торгуется в пределах 50.46 - 50.51, вчерашнее закрытие составило 50.45, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Ultra Short Bond ETF?
Thrivent Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.13% и USD. Отслеживайте движения TUSB на графике в реальном времени.
Как купить акции TUSB?
Вы можете купить акции Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) по текущей цене 50.46. Ордера обычно размещаются около 50.46 или 50.76, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TUSB?
Инвестирование в Thrivent Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.05 - 55.23 и текущей цены 50.46. Многие сравнивают 0.06% и 0.15% перед размещением ордеров на 50.46 или 50.76. Изучайте ежедневные изменения цены TUSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Ultra Short Bond ETF?
Самая высокая цена Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 50.05 - 55.23, сравнение с 50.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Ultra Short Bond ETF?
Самая низкая цена Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) за год составила 50.05. Сравнение с текущими 50.46 и 50.05 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TUSB?
В прошлом Thrivent Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.45 и -0.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.45
- Open
- 50.46
- Bid
- 50.46
- Ask
- 50.76
- Low
- 50.46
- High
- 50.51
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 0.15%
- Годовое изменение
- -0.13%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%