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TUSB: Thrivent Ultra Short Bond ETF

50.46 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TUSB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.46, а максимальная — 50.51.

Следите за динамикой Thrivent Ultra Short Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TUSB сегодня?

Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) сегодня оценивается на уровне 50.46. Инструмент торгуется в пределах 50.46 - 50.51, вчерашнее закрытие составило 50.45, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thrivent Ultra Short Bond ETF?

Thrivent Ultra Short Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.13% и USD. Отслеживайте движения TUSB на графике в реальном времени.

Как купить акции TUSB?

Вы можете купить акции Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) по текущей цене 50.46. Ордера обычно размещаются около 50.46 или 50.76, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TUSB?

Инвестирование в Thrivent Ultra Short Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.05 - 55.23 и текущей цены 50.46. Многие сравнивают 0.06% и 0.15% перед размещением ордеров на 50.46 или 50.76. Изучайте ежедневные изменения цены TUSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thrivent Ultra Short Bond ETF?

Самая высокая цена Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) за последний год составила 55.23. Акции заметно колебались в пределах 50.05 - 55.23, сравнение с 50.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thrivent Ultra Short Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thrivent Ultra Short Bond ETF?

Самая низкая цена Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) за год составила 50.05. Сравнение с текущими 50.46 и 50.05 - 55.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TUSB?

В прошлом Thrivent Ultra Short Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.45 и -0.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.46 50.51
Годовой диапазон
50.05 55.23
Предыдущее закрытие
50.45
Open
50.46
Bid
50.46
Ask
50.76
Low
50.46
High
50.51
Объем
10
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
0.15%
Годовое изменение
-0.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%