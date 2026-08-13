TUSB: Thrivent Ultra Short Bond ETF
今日TUSB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.44和高点50.51进行交易。
关注Thrivent Ultra Short Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TUSB股票今天的价格是多少？
Thrivent Ultra Short Bond ETF股票今天的定价为50.46。它在50.44 - 50.51范围内交易，昨天的收盘价为50.45，交易量达到48。TUSB的实时价格图表显示了这些更新。
Thrivent Ultra Short Bond ETF股票是否支付股息？
Thrivent Ultra Short Bond ETF目前的价值为50.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.13%和USD。实时查看图表以跟踪TUSB走势。
如何购买TUSB股票？
您可以以50.46的当前价格购买Thrivent Ultra Short Bond ETF股票。订单通常设置在50.46或50.76附近，而48和0.00%显示市场活动。立即关注TUSB的实时图表更新。
如何投资TUSB股票？
投资Thrivent Ultra Short Bond ETF需要考虑年度范围50.05 - 55.23和当前价格50.46。许多人在以50.46或50.76下订单之前，会比较0.06%和。实时查看TUSB价格图表，了解每日变化。
Thrivent Ultra Short Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thrivent Ultra Short Bond ETF的最高价格是55.23。在50.05 - 55.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thrivent Ultra Short Bond ETF的绩效。
Thrivent Ultra Short Bond ETF股票的最低价格是多少？
Thrivent Ultra Short Bond ETF（TUSB）的最低价格为50.05。将其与当前的50.46和50.05 - 55.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TUSB股票是什么时候拆分的？
Thrivent Ultra Short Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.45和-0.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.45
- 开盘价
- 50.46
- 卖价
- 50.46
- 买价
- 50.76
- 最低价
- 50.44
- 最高价
- 50.51
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- 0.15%
- 年变化
- -0.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%