Курс TULP за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.51.

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