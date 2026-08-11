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TULP: Bloomia Holdings Inc

3.51 USD 0.10 (2.93%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TULP за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.51.

Следите за динамикой Bloomia Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TULP сегодня?

Bloomia Holdings Inc (TULP) сегодня оценивается на уровне 3.51. Инструмент торгуется в пределах 3.41 - 3.51, вчерашнее закрытие составило 3.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TULP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bloomia Holdings Inc?

Bloomia Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.45% и USD. Отслеживайте движения TULP на графике в реальном времени.

Как купить акции TULP?

Вы можете купить акции Bloomia Holdings Inc (TULP) по текущей цене 3.51. Ордера обычно размещаются около 3.51 или 3.81, тогда как 3 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TULP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TULP?

Инвестирование в Bloomia Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 3.11 - 5.12 и текущей цены 3.51. Многие сравнивают 7.01% и -9.77% перед размещением ордеров на 3.51 или 3.81. Изучайте ежедневные изменения цены TULP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bloomia Holdings Inc?

Самая высокая цена Bloomia Holdings Inc (TULP) за последний год составила 5.12. Акции заметно колебались в пределах 3.11 - 5.12, сравнение с 3.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bloomia Holdings Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bloomia Holdings Inc?

Самая низкая цена Bloomia Holdings Inc (TULP) за год составила 3.11. Сравнение с текущими 3.51 и 3.11 - 5.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TULP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TULP?

В прошлом Bloomia Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.41 и -31.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.41 3.51
Годовой диапазон
3.11 5.12
Предыдущее закрытие
3.41
Open
3.41
Bid
3.51
Ask
3.81
Low
3.41
High
3.51
Объем
3
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
7.01%
6-месячное изменение
-9.77%
Годовое изменение
-31.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%