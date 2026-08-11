- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TULP: Bloomia Holdings Inc
Курс TULP за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.41, а максимальная — 3.51.
Следите за динамикой Bloomia Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TULP сегодня?
Bloomia Holdings Inc (TULP) сегодня оценивается на уровне 3.51. Инструмент торгуется в пределах 3.41 - 3.51, вчерашнее закрытие составило 3.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TULP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bloomia Holdings Inc?
Bloomia Holdings Inc в настоящее время оценивается в 3.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.45% и USD. Отслеживайте движения TULP на графике в реальном времени.
Как купить акции TULP?
Вы можете купить акции Bloomia Holdings Inc (TULP) по текущей цене 3.51. Ордера обычно размещаются около 3.51 или 3.81, тогда как 3 и 2.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TULP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TULP?
Инвестирование в Bloomia Holdings Inc предполагает учет годового диапазона 3.11 - 5.12 и текущей цены 3.51. Многие сравнивают 7.01% и -9.77% перед размещением ордеров на 3.51 или 3.81. Изучайте ежедневные изменения цены TULP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bloomia Holdings Inc?
Самая высокая цена Bloomia Holdings Inc (TULP) за последний год составила 5.12. Акции заметно колебались в пределах 3.11 - 5.12, сравнение с 3.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bloomia Holdings Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bloomia Holdings Inc?
Самая низкая цена Bloomia Holdings Inc (TULP) за год составила 3.11. Сравнение с текущими 3.51 и 3.11 - 5.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TULP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TULP?
В прошлом Bloomia Holdings Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.41 и -31.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.41
- Open
- 3.41
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Low
- 3.41
- High
- 3.51
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 7.01%
- 6-месячное изменение
- -9.77%
- Годовое изменение
- -31.45%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%