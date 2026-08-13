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TULP: Bloomia Holdings Inc

3.42 USD 0.09 (2.56%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TULP汇率已更改-2.56%。当日，交易品种以低点3.42和高点3.81进行交易。

关注Bloomia Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

TULP股票今天的价格是多少？

Bloomia Holdings Inc股票今天的定价为3.42。它在3.42 - 3.81范围内交易，昨天的收盘价为3.51，交易量达到2。TULP的实时价格图表显示了这些更新。

Bloomia Holdings Inc股票是否支付股息？

Bloomia Holdings Inc目前的价值为3.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.20%和USD。实时查看图表以跟踪TULP走势。

如何购买TULP股票？

您可以以3.42的当前价格购买Bloomia Holdings Inc股票。订单通常设置在3.42或3.72附近，而2和-10.24%显示市场活动。立即关注TULP的实时图表更新。

如何投资TULP股票？

投资Bloomia Holdings Inc需要考虑年度范围3.11 - 5.12和当前价格3.42。许多人在以3.42或3.72下订单之前，会比较4.27%和。实时查看TULP价格图表，了解每日变化。

Bloomia Holdings Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Bloomia Holdings Inc的最高价格是5.12。在3.11 - 5.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bloomia Holdings Inc的绩效。

Bloomia Holdings Inc股票的最低价格是多少？

Bloomia Holdings Inc（TULP）的最低价格为3.11。将其与当前的3.42和3.11 - 5.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TULP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TULP股票是什么时候拆分的？

Bloomia Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.51和-33.20%中可见。

日范围
3.42 3.81
年范围
3.11 5.12
前一天收盘价
3.51
开盘价
3.81
卖价
3.42
买价
3.72
最低价
3.42
最高价
3.81
交易量
2
日变化
-2.56%
月变化
4.27%
6个月变化
-12.08%
年变化
-33.20%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%