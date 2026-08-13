TULP: Bloomia Holdings Inc
今日TULP汇率已更改-2.56%。当日，交易品种以低点3.42和高点3.81进行交易。
关注Bloomia Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
TULP股票今天的价格是多少？
Bloomia Holdings Inc股票今天的定价为3.42。它在3.42 - 3.81范围内交易，昨天的收盘价为3.51，交易量达到2。TULP的实时价格图表显示了这些更新。
Bloomia Holdings Inc股票是否支付股息？
Bloomia Holdings Inc目前的价值为3.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.20%和USD。实时查看图表以跟踪TULP走势。
如何购买TULP股票？
您可以以3.42的当前价格购买Bloomia Holdings Inc股票。订单通常设置在3.42或3.72附近，而2和-10.24%显示市场活动。立即关注TULP的实时图表更新。
如何投资TULP股票？
投资Bloomia Holdings Inc需要考虑年度范围3.11 - 5.12和当前价格3.42。许多人在以3.42或3.72下订单之前，会比较4.27%和。实时查看TULP价格图表，了解每日变化。
Bloomia Holdings Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Bloomia Holdings Inc的最高价格是5.12。在3.11 - 5.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bloomia Holdings Inc的绩效。
Bloomia Holdings Inc股票的最低价格是多少？
Bloomia Holdings Inc（TULP）的最低价格为3.11。将其与当前的3.42和3.11 - 5.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TULP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TULP股票是什么时候拆分的？
Bloomia Holdings Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.51和-33.20%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.51
- 开盘价
- 3.81
- 卖价
- 3.42
- 买价
- 3.72
- 最低价
- 3.42
- 最高价
- 3.81
- 交易量
- 2
- 日变化
- -2.56%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- -12.08%
- 年变化
- -33.20%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%