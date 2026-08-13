TULP股票今天的价格是多少？ Bloomia Holdings Inc股票今天的定价为3.42。它在3.42 - 3.81范围内交易，昨天的收盘价为3.51，交易量达到2。TULP的实时价格图表显示了这些更新。

Bloomia Holdings Inc股票是否支付股息？ Bloomia Holdings Inc目前的价值为3.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-33.20%和USD。实时查看图表以跟踪TULP走势。

如何购买TULP股票？ 您可以以3.42的当前价格购买Bloomia Holdings Inc股票。订单通常设置在3.42或3.72附近，而2和-10.24%显示市场活动。立即关注TULP的实时图表更新。

如何投资TULP股票？ 投资Bloomia Holdings Inc需要考虑年度范围3.11 - 5.12和当前价格3.42。许多人在以3.42或3.72下订单之前，会比较4.27%和。实时查看TULP价格图表，了解每日变化。

Bloomia Holdings Inc股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Bloomia Holdings Inc的最高价格是5.12。在3.11 - 5.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Bloomia Holdings Inc的绩效。

Bloomia Holdings Inc股票的最低价格是多少？ Bloomia Holdings Inc（TULP）的最低价格为3.11。将其与当前的3.42和3.11 - 5.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TULP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。