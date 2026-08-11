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TUGN: STF Tactical Growth & Income ETF

27.88 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TUGN за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 27.97.

Следите за динамикой STF Tactical Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TUGN сегодня?

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) сегодня оценивается на уровне 27.88. Инструмент торгуется в пределах 27.85 - 27.97, вчерашнее закрытие составило 27.90, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям STF Tactical Growth & Income ETF?

STF Tactical Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 27.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.97% и USD. Отслеживайте движения TUGN на графике в реальном времени.

Как купить акции TUGN?

Вы можете купить акции STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) по текущей цене 27.88. Ордера обычно размещаются около 27.88 или 28.18, тогда как 84 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TUGN?

Инвестирование в STF Tactical Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.12 - 29.08 и текущей цены 27.88. Многие сравнивают 3.80% и 15.68% перед размещением ордеров на 27.88 или 28.18. Изучайте ежедневные изменения цены TUGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции STF Tactical Growth & Income ETF?

Самая высокая цена STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) за последний год составила 29.08. Акции заметно колебались в пределах 22.12 - 29.08, сравнение с 27.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STF Tactical Growth & Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции STF Tactical Growth & Income ETF?

Самая низкая цена STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) за год составила 22.12. Сравнение с текущими 27.88 и 22.12 - 29.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TUGN?

В прошлом STF Tactical Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.90 и 12.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.85 27.97
Годовой диапазон
22.12 29.08
Предыдущее закрытие
27.90
Open
27.85
Bid
27.88
Ask
28.18
Low
27.85
High
27.97
Объем
84
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
15.68%
Годовое изменение
12.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%