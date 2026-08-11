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TUGN: STF Tactical Growth & Income ETF
Курс TUGN за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.85, а максимальная — 27.97.
Следите за динамикой STF Tactical Growth & Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TUGN сегодня?
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) сегодня оценивается на уровне 27.88. Инструмент торгуется в пределах 27.85 - 27.97, вчерашнее закрытие составило 27.90, а торговый объем достиг 84. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям STF Tactical Growth & Income ETF?
STF Tactical Growth & Income ETF в настоящее время оценивается в 27.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.97% и USD. Отслеживайте движения TUGN на графике в реальном времени.
Как купить акции TUGN?
Вы можете купить акции STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) по текущей цене 27.88. Ордера обычно размещаются около 27.88 или 28.18, тогда как 84 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TUGN?
Инвестирование в STF Tactical Growth & Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.12 - 29.08 и текущей цены 27.88. Многие сравнивают 3.80% и 15.68% перед размещением ордеров на 27.88 или 28.18. Изучайте ежедневные изменения цены TUGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STF Tactical Growth & Income ETF?
Самая высокая цена STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) за последний год составила 29.08. Акции заметно колебались в пределах 22.12 - 29.08, сравнение с 27.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STF Tactical Growth & Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STF Tactical Growth & Income ETF?
Самая низкая цена STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) за год составила 22.12. Сравнение с текущими 27.88 и 22.12 - 29.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TUGN?
В прошлом STF Tactical Growth & Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.90 и 12.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.90
- Open
- 27.85
- Bid
- 27.88
- Ask
- 28.18
- Low
- 27.85
- High
- 27.97
- Объем
- 84
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 15.68%
- Годовое изменение
- 12.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%