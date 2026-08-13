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TUGN: STF Tactical Growth & Income ETF

27.76 USD 0.12 (0.43%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TUGN汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点27.73和高点27.84进行交易。

关注STF Tactical Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TUGN股票今天的价格是多少？

STF Tactical Growth & Income ETF股票今天的定价为27.76。它在27.73 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.88，交易量达到73。TUGN的实时价格图表显示了这些更新。

STF Tactical Growth & Income ETF股票是否支付股息？

STF Tactical Growth & Income ETF目前的价值为27.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.48%和USD。实时查看图表以跟踪TUGN走势。

如何购买TUGN股票？

您可以以27.76的当前价格购买STF Tactical Growth & Income ETF股票。订单通常设置在27.76或28.06附近，而73和0.04%显示市场活动。立即关注TUGN的实时图表更新。

如何投资TUGN股票？

投资STF Tactical Growth & Income ETF需要考虑年度范围22.12 - 29.08和当前价格27.76。许多人在以27.76或28.06下订单之前，会比较3.35%和。实时查看TUGN价格图表，了解每日变化。

STF Tactical Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，STF Tactical Growth & Income ETF的最高价格是29.08。在22.12 - 29.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STF Tactical Growth & Income ETF的绩效。

STF Tactical Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？

STF Tactical Growth & Income ETF（TUGN）的最低价格为22.12。将其与当前的27.76和22.12 - 29.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TUGN股票是什么时候拆分的？

STF Tactical Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.88和12.48%中可见。

日范围
27.73 27.84
年范围
22.12 29.08
前一天收盘价
27.88
开盘价
27.75
卖价
27.76
买价
28.06
最低价
27.73
最高价
27.84
交易量
73
日变化
-0.43%
月变化
3.35%
6个月变化
15.19%
年变化
12.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%