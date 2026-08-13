TUGN: STF Tactical Growth & Income ETF
今日TUGN汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点27.73和高点27.84进行交易。
关注STF Tactical Growth & Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
TUGN股票今天的价格是多少？
STF Tactical Growth & Income ETF股票今天的定价为27.76。它在27.73 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.88，交易量达到73。TUGN的实时价格图表显示了这些更新。
STF Tactical Growth & Income ETF股票是否支付股息？
STF Tactical Growth & Income ETF目前的价值为27.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.48%和USD。实时查看图表以跟踪TUGN走势。
如何购买TUGN股票？
您可以以27.76的当前价格购买STF Tactical Growth & Income ETF股票。订单通常设置在27.76或28.06附近，而73和0.04%显示市场活动。立即关注TUGN的实时图表更新。
如何投资TUGN股票？
投资STF Tactical Growth & Income ETF需要考虑年度范围22.12 - 29.08和当前价格27.76。许多人在以27.76或28.06下订单之前，会比较3.35%和。实时查看TUGN价格图表，了解每日变化。
STF Tactical Growth & Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，STF Tactical Growth & Income ETF的最高价格是29.08。在22.12 - 29.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STF Tactical Growth & Income ETF的绩效。
STF Tactical Growth & Income ETF股票的最低价格是多少？
STF Tactical Growth & Income ETF（TUGN）的最低价格为22.12。将其与当前的27.76和22.12 - 29.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TUGN股票是什么时候拆分的？
STF Tactical Growth & Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.88和12.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.88
- 开盘价
- 27.75
- 卖价
- 27.76
- 买价
- 28.06
- 最低价
- 27.73
- 最高价
- 27.84
- 交易量
- 73
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 3.35%
- 6个月变化
- 15.19%
- 年变化
- 12.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%