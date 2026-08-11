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TUG: STF Tactical Growth ETF

47.04 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TUG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.84, а максимальная — 47.04.

Следите за динамикой STF Tactical Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TUG сегодня?

STF Tactical Growth ETF (TUG) сегодня оценивается на уровне 47.04. Инструмент торгуется в пределах 46.84 - 47.04, вчерашнее закрытие составило 47.12, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям STF Tactical Growth ETF?

STF Tactical Growth ETF в настоящее время оценивается в 47.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.14% и USD. Отслеживайте движения TUG на графике в реальном времени.

Как купить акции TUG?

Вы можете купить акции STF Tactical Growth ETF (TUG) по текущей цене 47.04. Ордера обычно размещаются около 47.04 или 47.34, тогда как 19 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TUG?

Инвестирование в STF Tactical Growth ETF предполагает учет годового диапазона 35.93 - 47.77 и текущей цены 47.04. Многие сравнивают 2.91% и 20.77% перед размещением ордеров на 47.04 или 47.34. Изучайте ежедневные изменения цены TUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции STF Tactical Growth ETF?

Самая высокая цена STF Tactical Growth ETF (TUG) за последний год составила 47.77. Акции заметно колебались в пределах 35.93 - 47.77, сравнение с 47.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STF Tactical Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции STF Tactical Growth ETF?

Самая низкая цена STF Tactical Growth ETF (TUG) за год составила 35.93. Сравнение с текущими 47.04 и 35.93 - 47.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TUG?

В прошлом STF Tactical Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.12 и 28.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.84 47.04
Годовой диапазон
35.93 47.77
Предыдущее закрытие
47.12
Open
46.91
Bid
47.04
Ask
47.34
Low
46.84
High
47.04
Объем
19
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
20.77%
Годовое изменение
28.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%