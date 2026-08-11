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TUG: STF Tactical Growth ETF
Курс TUG за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.84, а максимальная — 47.04.
Следите за динамикой STF Tactical Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TUG сегодня?
STF Tactical Growth ETF (TUG) сегодня оценивается на уровне 47.04. Инструмент торгуется в пределах 46.84 - 47.04, вчерашнее закрытие составило 47.12, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям STF Tactical Growth ETF?
STF Tactical Growth ETF в настоящее время оценивается в 47.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.14% и USD. Отслеживайте движения TUG на графике в реальном времени.
Как купить акции TUG?
Вы можете купить акции STF Tactical Growth ETF (TUG) по текущей цене 47.04. Ордера обычно размещаются около 47.04 или 47.34, тогда как 19 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TUG?
Инвестирование в STF Tactical Growth ETF предполагает учет годового диапазона 35.93 - 47.77 и текущей цены 47.04. Многие сравнивают 2.91% и 20.77% перед размещением ордеров на 47.04 или 47.34. Изучайте ежедневные изменения цены TUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции STF Tactical Growth ETF?
Самая высокая цена STF Tactical Growth ETF (TUG) за последний год составила 47.77. Акции заметно колебались в пределах 35.93 - 47.77, сравнение с 47.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику STF Tactical Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции STF Tactical Growth ETF?
Самая низкая цена STF Tactical Growth ETF (TUG) за год составила 35.93. Сравнение с текущими 47.04 и 35.93 - 47.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TUG?
В прошлом STF Tactical Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.12 и 28.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.12
- Open
- 46.91
- Bid
- 47.04
- Ask
- 47.34
- Low
- 46.84
- High
- 47.04
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 20.77%
- Годовое изменение
- 28.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%