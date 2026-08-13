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TUG: STF Tactical Growth ETF

46.63 USD 0.41 (0.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日TUG汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点46.63和高点46.63进行交易。

关注STF Tactical Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TUG股票今天的价格是多少？

STF Tactical Growth ETF股票今天的定价为46.63。它在46.63 - 46.63范围内交易，昨天的收盘价为47.04，交易量达到2。TUG的实时价格图表显示了这些更新。

STF Tactical Growth ETF股票是否支付股息？

STF Tactical Growth ETF目前的价值为46.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.02%和USD。实时查看图表以跟踪TUG走势。

如何购买TUG股票？

您可以以46.63的当前价格购买STF Tactical Growth ETF股票。订单通常设置在46.63或46.93附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TUG的实时图表更新。

如何投资TUG股票？

投资STF Tactical Growth ETF需要考虑年度范围35.93 - 47.77和当前价格46.63。许多人在以46.63或46.93下订单之前，会比较2.01%和。实时查看TUG价格图表，了解每日变化。

STF Tactical Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，STF Tactical Growth ETF的最高价格是47.77。在35.93 - 47.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STF Tactical Growth ETF的绩效。

STF Tactical Growth ETF股票的最低价格是多少？

STF Tactical Growth ETF（TUG）的最低价格为35.93。将其与当前的46.63和35.93 - 47.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TUG股票是什么时候拆分的？

STF Tactical Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.04和27.02%中可见。

日范围
46.63 46.63
年范围
35.93 47.77
前一天收盘价
47.04
开盘价
46.63
卖价
46.63
买价
46.93
最低价
46.63
最高价
46.63
交易量
2
日变化
-0.87%
月变化
2.01%
6个月变化
19.72%
年变化
27.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%