TUG: STF Tactical Growth ETF
今日TUG汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点46.63和高点46.63进行交易。
关注STF Tactical Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TUG股票今天的价格是多少？
STF Tactical Growth ETF股票今天的定价为46.63。它在46.63 - 46.63范围内交易，昨天的收盘价为47.04，交易量达到2。TUG的实时价格图表显示了这些更新。
STF Tactical Growth ETF股票是否支付股息？
STF Tactical Growth ETF目前的价值为46.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.02%和USD。实时查看图表以跟踪TUG走势。
如何购买TUG股票？
您可以以46.63的当前价格购买STF Tactical Growth ETF股票。订单通常设置在46.63或46.93附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注TUG的实时图表更新。
如何投资TUG股票？
投资STF Tactical Growth ETF需要考虑年度范围35.93 - 47.77和当前价格46.63。许多人在以46.63或46.93下订单之前，会比较2.01%和。实时查看TUG价格图表，了解每日变化。
STF Tactical Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，STF Tactical Growth ETF的最高价格是47.77。在35.93 - 47.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪STF Tactical Growth ETF的绩效。
STF Tactical Growth ETF股票的最低价格是多少？
STF Tactical Growth ETF（TUG）的最低价格为35.93。将其与当前的46.63和35.93 - 47.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TUG股票是什么时候拆分的？
STF Tactical Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.04和27.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.04
- 开盘价
- 46.63
- 卖价
- 46.63
- 买价
- 46.93
- 最低价
- 46.63
- 最高价
- 46.63
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- 2.01%
- 6个月变化
- 19.72%
- 年变化
- 27.02%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%